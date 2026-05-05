PETA SREĆA? /

Maribor učinio nešto gotovo neviđeno: Slovenci promijenili i četvrtog trenera ove sezone

Foto: Igor Kupljenik/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia

Maribor se tri kola prije kraja prvenstva nalazi na četvrtom mjestu sa 50 bodova

5.5.2026.
20:09
Hina
Slovenski nogometni prvoligaš Maribor sporazumno se rastao s BiH trenerom Feđom Dudićem (43), već četvrtim trenerom koji je ove sezone napustio Ljudski vrt.

Sezonu je započeo Turčin Tugberk Tanrivermis, koji je dobio otkaz nakon svega 49 dana, Radovan Karanović je privremeno vodio nekoliko utakmica, dok je Crnogorac Radomir Đalović izdržao samo tri utakmice na klupi Maribora. Podsjetimo, bivši trener Rijeke je napustio klub nakon što je na treningu došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba igrača.

Dudić je preuzeo klub u listopadu, a momčad je vodio 22 utakmice. Presudio mu je niz od četiri poraza u posljednjih pet utakmica.

"Feđa Dudić više nije trener Maribora. Na njegovu inicijativu, uzimajući u obzir sve okolnosti i temeljito razmatranje, donesena je odluka o sporazumnom prekidu suradnje," objavio je klub dodavši kako će momčad privremeno voditi Mitja Pirih.

Maribor je trenutačno na četvrtom mjestu slovenske lige sa šest bodova manje od Brava na trećem mjestu.

Maribor se tri kola prije kraja prvenstva nalazi na četvrtom mjestu sa 50 bodova. Naslov je osiguralo Celje koje vodi sa 71 bodom, Koper na drugom mjestu ima 61 bod, dok je Bravo treći sa 56 bodova. Bod iza Maribora je ljubljanska Olimpija.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
