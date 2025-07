Ter Stegen mora na novu operaciju: Evo koliko će izbivati s terena

Vratar španjolskog nogometnog prvaka Barcelone Marc-Andre ter Stegen (33) mora na operaciju leđa, objavio je na društvenim mrežama.

"Nakon intenzivnih razgovora s liječničkom službom Barcelone i drugim stručnjacima, najbrži i najsigurniji način oporavka za mene je operacija," objavio je 33-godišnji Nijemac.

"Fizički i psihički se osjećam u vrlo dobroj formi, iako nažalost nisam oslobođen bolova. Liječnici vjeruju da će oporavak trajati tri mjeseca," dodao je.

Dear Culers,



I wear the colors and jersey of FC Barcelona with great pride, whether on or off the pitch, in moments of success and in difficult times. Today is a personally difficult day for me.



Physically and athletically, I feel in very good shape, although unfortunately I…