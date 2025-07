Manchester City potpisao najunosniji ugovor u povijesti nogometa, premašili su gradske rivale

Manchester City je produžio svoj ugovor s glavnim sponzorom opreme, Pumom. Ovo je najbogatiji sponzorski ugovor u povijesti nogometa, a ukupna vrijednost je čak milijardu funti!

Prvotno je ugovor potpisan 2019. godine na 65 milijuna funti godišnje, a sada je potvrđen produžetak suradnje do 2035. godine u vrijednosti od 100 milijuna funti godišnje što u 10 godina znači milijardu funti. Taj ugovor premašio je onaj između Adidasa i Manchester Uniteda vrijedan 90 milijuna funti godišnje, a zanimljivo da je Liverpoolov ugovor s Adidasom vrijedan "tek" 60 milijuna funti.

'Puma se integrirala u našu organizaciju'

„Udružili smo snage s Pumom s ambicijom da izazovemo sami sebe i nadmašimo očekivanja. To i više smo postigli u posljednjih šest sezona", rekao je Ferran Soriano, izvršni direktor City Football Group i dodao:

„Puma se besprijekorno integrirala u našu organizaciju i zajedno smo uživali u mnogim povijesnim trenucima, angažirajući navijače diljem svijeta.“

Izvršni direktor Pume, Arthur Hoeld, dodao je: „Pumino partnerstvo s Manchester Cityjem bilo je veliki uspjeh i na terenu i izvan njega.

„Trofeji, savršena pozornica za naše proizvode za performanse i komercijalni uspjeh bili su iznimni.“

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 13 godina 'kraljevstva' Luka čudesnu karijeru nastavlja u Italiji