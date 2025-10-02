Dinamo već dočekao dobre vijesti: Sljedećim protivnicima dogodila se katastrofa

Dinamov protivnik u Europskoj ligi nakon Maccabija bit će švedski Malmö. Ta će se utakmica igrati 23. listopada u Švedskoj, a već sada je Malmö dočekao loše vijesti.

Naime, u prvom poluvremenu aktualni švedski prvak gubio je od Viktorije u Plzenu 2:0, a ozlijedila su im se dva igrača, te je još jedan pocrvenio. Lasse Johnsen, standardni prvotimac je dobio drugi žuti karton u 39. minuti i sigurno ga neće biti protiv Dinama.

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

Johnsen je ove sezone odigrao 42 utakmice za Malmö i zabio sedam pogodaka te upisao tri asistencije. U Europi je ove sezone već zabio dva pogotka i upisao asistencije te je njegov gubitak veliki udarac za Malmö. Također je i reprezentativac Norveške za koju je skupio tri nastupa.

Da stvar bude gora, u prvom poluvremenu u Plzenu ozlijedili su se Andrej Đurić i Daniel Tristan Gudjohnsen. Još ćemo vidjeti hoće li oni biti spremni za Dinamo, ali Malmö je svakako u problemima, prošlog su tjedna smijenili trenera Henrika Rydströma. Trenutačno ih vodi vršitelj dužnosti Anes Mravac.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Kepčija za RTL Danas: 'Očekujemo Dinamo kao protiv Fenera i Hajduka'