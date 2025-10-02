Cannavaro nije uspio u Dinamu, ali vodit će reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu

Fabio Cannavaro preuzet će klupu reprezentacije Uzbekistana. Fabrizio Romano je objavio kako je sve dogovoreno između uzbekistanskog saveza i talijanskog stratega te ću do kraja tjedna doći do službenog potpisa.

Cannavaru je posljednji posao bio na klupi Dinama. U Zagrebu se zadržao nešto više od tri mjeseca. Plave je vodio na 14 utakmica. Ostvario je sedam pobjeda, dva remija i pet poraza. Iako je u Ligi prvaka pobijedio Milan, u domaćem je prvenstvu upisao tri poraza i dva remija u 10 utakmica i tako Rijeci dozvolio da pobjegne Dinamu. Smijenjen je devetog travnja nakon 3:0 poraza od Istre.

🚨🇺🇿 EXCL: Fabio Cannavaro verbally agrees to become new Uzbekistan head coach as part of World Cup 2026.



Agreement in place on contract terms with formal documents expected to be reviewed and signed in 24/48h.



Cannavaro, ready to accept as revealed on Monday. 🇮🇹 pic.twitter.com/0qdy6GSdEf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025

Uzbekistan se već plasirao na SP pod vodstvom Timura Kapadzea. Iako je s reprezentacijom ostvario povijesni uspjeh i impresivne rezultate, čelnici vjeruju da momčadi treba izbornik s većim renomeom.

