Cannavaro nije uspio u Dinamu, ali vodit će reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu

Cannavaro nije uspio u Dinamu, ali vodit će reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

U Zagrebu se zadržao nešto više od tri mjeseca

2.10.2025.
18:25
Sanjin Strukic/pixsell
Fabio Cannavaro preuzet će klupu reprezentacije Uzbekistana. Fabrizio Romano je objavio kako je sve dogovoreno između uzbekistanskog saveza i talijanskog stratega te ću do kraja tjedna doći do službenog potpisa. 

Cannavaru je posljednji posao bio na klupi Dinama. U Zagrebu se zadržao nešto više od tri mjeseca. Plave je vodio na 14 utakmica. Ostvario je sedam pobjeda, dva remija i pet poraza. Iako je u Ligi prvaka pobijedio Milan, u domaćem je prvenstvu upisao tri poraza i dva remija u 10 utakmica i tako Rijeci dozvolio da pobjegne Dinamu. Smijenjen je devetog travnja nakon 3:0 poraza od Istre

 

 

Uzbekistan se već plasirao na SP pod vodstvom Timura Kapadzea. Iako je s reprezentacijom ostvario povijesni uspjeh i impresivne rezultate, čelnici vjeruju da momčadi treba izbornik s većim renomeom.

Fabio CannavaroUzbekistanSvjetsko Prvenstvo 2026.
