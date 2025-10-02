Cannavaro nije uspio u Dinamu, ali vodit će reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu
U Zagrebu se zadržao nešto više od tri mjeseca
Fabio Cannavaro preuzet će klupu reprezentacije Uzbekistana. Fabrizio Romano je objavio kako je sve dogovoreno između uzbekistanskog saveza i talijanskog stratega te ću do kraja tjedna doći do službenog potpisa.
Cannavaru je posljednji posao bio na klupi Dinama. U Zagrebu se zadržao nešto više od tri mjeseca. Plave je vodio na 14 utakmica. Ostvario je sedam pobjeda, dva remija i pet poraza. Iako je u Ligi prvaka pobijedio Milan, u domaćem je prvenstvu upisao tri poraza i dva remija u 10 utakmica i tako Rijeci dozvolio da pobjegne Dinamu. Smijenjen je devetog travnja nakon 3:0 poraza od Istre.
🚨🇺🇿 EXCL: Fabio Cannavaro verbally agrees to become new Uzbekistan head coach as part of World Cup 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025
Agreement in place on contract terms with formal documents expected to be reviewed and signed in 24/48h.
Cannavaro, ready to accept as revealed on Monday. 🇮🇹 pic.twitter.com/0qdy6GSdEf
Uzbekistan se već plasirao na SP pod vodstvom Timura Kapadzea. Iako je s reprezentacijom ostvario povijesni uspjeh i impresivne rezultate, čelnici vjeruju da momčadi treba izbornik s većim renomeom.
