Nagrada za igrača mjeseca otišla u ruke neočekivanog junaka, Varaždinci se imaju čime pohvaliti

Objavljene su HNL nagrade za mjesec rujan. Tri kola domaće lige odigrana su u rujnu, a Dinamo, Varaždin i Hajduk su među dobitnicima, točnije, pojedinci tih klubova.

Da vam je netko rekao na početku mjeseca da će Arber Hoxha biti igrač mjeseca, vjerojatno mu ne bi vjerovali, ali tako je. Iako je na klupi prosjedio utakmicu s Goricom, Hoxha je briljirao protiv Hajduka i Slavena i zavrijedio nagradu igrača mjeseca. Dinamov igrač dobio je i nagradu za gol mjeseca.

Riječ je o Monsefu Bakraru i njegovom projektilu Hajduku za 2:0 Dinama na Poljudu. Nije niti Hajduk prošao bez nagrade. Obrana Ivice Ivušića iz derbija kada je obranio udarac Belje 1 na 1 zavrijedila je nagradu obrane mjeseca.

Ponosni mogu biti i Varaždinci, Nikola Šafarić je trener mjeseca rujna. Slavio je za malo ispred Marija Carevića. Varaždin je u rujnu pobijedio Hajduk i Vukovar te izgubio od Lokomotive.

