Izborili su SP, ali na ždrijeb neće moći: Trump je rekao ne, a što će Infantino?

Vlasti SAD-a odbile su izdati vize predsjedniku Iranskog nogometnog saveza Mehdiju Taju, izborniku Amiru Ghalenoeiju te još sedmorici članova iranske delegacije za sudjelovanje na ždrijebu SP 2026., koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo bit će održan 5. prosinca u Washingtonu, a nogometna reprezentacija Irana već je osigurala plasman na završni turnir.

Sve o Svjetskom prvenstvu 2026. čitajte na portalu Net.hr.

Američki predsjednik Donald Trump uveo je zabranu putovanja za državljane određenih zemalja, koja uključuje i Iran, s kojim SAD već 45 godina nemaju diplomatske odnose.

Predstavnici Iranskog nogometnog saveza nadaju se da će problem s vizama riješiti predsjednik Fife Gianni Infantino, koji im je početkom rujna obećao da će intervenirati u slučaju da bude problema s izdavanjem viza.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pun samopouzdanja uoči novog teškog europskog ispita: 'U naletu smo'