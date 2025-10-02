REKAO JE NE MOŽE /

Izborili su SP, ali na ždrijeb neće moći: Trump je rekao ne, a što će Infantino?

Izborili su SP, ali na ždrijeb neće moći: Trump je rekao ne, a što će Infantino?
×
Foto: Ron Sachs/cnp/splashnews.com/splash/profimedia

Američki predsjednik Donald Trump uveo je zabranu putovanja za državljane određenih zemalja

2.10.2025.
16:38
HINA
Ron Sachs/cnp/splashnews.com/splash/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vlasti SAD-a odbile su izdati vize predsjedniku Iranskog nogometnog saveza Mehdiju Taju, izborniku Amiru Ghalenoeiju te još sedmorici članova iranske delegacije za sudjelovanje na ždrijebu SP 2026., koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo bit će održan 5. prosinca u Washingtonu, a nogometna reprezentacija Irana već je osigurala plasman na završni turnir.

Sve o Svjetskom prvenstvu 2026. čitajte na portalu Net.hr.

Američki predsjednik Donald Trump uveo je zabranu putovanja za državljane određenih zemalja, koja uključuje i Iran, s kojim SAD već 45 godina nemaju diplomatske odnose. 

Predstavnici Iranskog nogometnog saveza nadaju se da će problem s vizama riješiti predsjednik Fife Gianni Infantino, koji im je početkom rujna obećao da će intervenirati u slučaju da bude problema s izdavanjem viza. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pun samopouzdanja uoči novog teškog europskog ispita: 'U naletu smo'

Svjetsko Prvenstvo 2026.Donald TrumpIranska Nogometna ReprezentacijaGianni Infantino
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
REKAO JE NE MOŽE /
Izborili su SP, ali na ždrijeb neće moći: Trump je rekao ne, a što će Infantino?