Lamine Yamal doživio bolno otrežnjenje: 'Nije nas briga, moraš dokazati da si najbolji'

Derbi utakmica drugog kola Lige prvaka odigrana je u Barceloni gdje je španjolski prvak dočekao PSG, aktualnog pobjednika ovog natjecanja, a gosti su u završnici došli do pobjede 2-1.

PSG je ovu utakmicu morao odigrati bez brojnih svojih zvijezda, u Barceloni nisu igrali Dembele, Doue, Kvaratškelia i Marquinhos. I domaćin nije imao kompletnu momčad, najviše su Barceloni nedostajali Raphinha i Gavi.

Na terenu se izostanci u momčadi PSG-a nisu toliko osjetili, njihove zamjene su odigrale sjajno, a nogometapi Barcelone su podbacili.

Jedan od onih koji je najmanje pokazao bio je Lamine Yamal, prva zvijezda katalonskog kluba. On je prije utakmice najavio povratak nakon ozljede zanimljivim Instagram objavama: “Ne znam što je pritisak” i “Vratio sam se i misija se također vratila.”, a nakon susreta te je objave pobrisao.

Također, Pedri je rekao da je Barca bolja od PSG-a, a te hrabre najave nakon susreta je komentirao PSG-ov Vitinha.

„To se ponekad događa. Znamo da postoje takve izjave prije utakmica, to se može dogoditi. Ne možemo ništa učiniti po tom pitanju, nije nas briga. Htjeli smo odigrati utakmicu, pobijedili smo i sretni smo zbog toga. Mi smo europski prvaci, ne mogu više ništa reći. Ako si najbolji, moraš to dokazati na terenu, a ne samo pričati o tome", poručio je.

