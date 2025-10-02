Al Nassr može i bez Ronalda, pojavili se drugi heroji: 'U strahu sam, zato ga nema'

Saudijski velikan Al Nassr nastavio je svoj pobjednički niz u AFC Ligi prvaka Two, svladavši u Bagdadu iračku Al Zawrau rezultatom 2:0. Iako je utakmica privukla veliku pažnju, glavna tema uoči dvoboja bila je izostanak prve zvijezde tima, Cristiana Ronalda. Momčad Jorgea Jesusa pokazala je da posjeduje iznimnu dubinu i kvalitetu, osiguravši pobjedu golovima u drugom poluvremenu.

Strateški odmor

Navijači diljem svijeta s nestrpljenjem su iščekivali hoće li Cristiano Ronaldo zaigrati na stadionu Zawra, no portugalski napadač nije ni otputovao s ekipom u Irak. Trener Jorge Jesus potvrdio je prije utakmice da je Ronaldu, koji sada ima 40 godina, potreban odmor zbog gustog rasporeda i prevencije mogućih ozljeda.

"Smatrao sam da je ovo najbolje vrijeme za odmoriti Cristiana Ronalda. U strahu smo da bi mogao pretrpjeti ozljede, zato sam ga odlučio izostaviti", izjavio je Jesus za medije, naglasivši kako je momčad unatoč tome iznimno motivirana. Odluka je dio šire strategije kluba da pametno upravlja Ronaldovim opterećenjem, s obzirom na to da je propustio i prvu utakmicu grupne faze te dvoboj u King's Cupu.

Dirigent Mané

U Ronaldovom odsustvu, napad Al Nassra predvodili su João Félix, Sadio Mané i Kingsley Coman. Ipak, prvo poluvrijeme proteklo je bez golova. Domaća momčad, Al Zawraa, započela je susret agresivno i u prvih 20 minuta stvorila nekoliko izglednih prilika, no njihova napadačka linija nije uspjela iskoristiti početnu dominaciju.

Ključni trenutak utakmice dogodio se na poluvremenu, kada je trener Jesus uveo u igru Abdullaha Al-Khaibarija. Taj se potez pokazao kao "majstorski", jer je upravo Al-Khaibari razbio led u 52. minuti. Nakon ubačaja Sadija Manéa s lijeve strane, lopta se odbila od braniča Al Zawrae, a Al-Khaibari je iz prve, preciznim udarcem, poslao loptu u donji desni kut za vodstvo od 1:0.

Bivši igrač Liverpoola, Sadio Mané, bio je bez sumnje najaktivniji igrač na terenu. Njegova neumorna igra na lijevom krilu i ključna uloga u kreiranju oba pogotka donijeli su mu epitet igrača utakmice.

Félixova magija

Nakon što je veći dio utakmice bio relativno tih, João Félix je u 81. minuti potvrdio pobjedu Al Nassra potezom genijalnosti. Primivši loptu od Manéa na rubu kaznenog prostora, bivša zvijezda Barcelone i Chelseaja uputila je zadivljujući udarac koji je završio u gornjem kutu mreže, postavivši konačnih 2:0. Ovaj pogodak pokazao je individualnu kvalitetu koju Al Nassr posjeduje i izvan svog kapetana.

Osim napadača, pohvale navijača na društvenim mrežama, kako prenosi Sportskeeda, zaradio je i branič Iñigo Martínez, koji je čvrsto vodio obranu i bio ključan u očuvanju čiste mreže.

Ovom pobjedom Al Nassr je zasjeo na vrh skupine D s maksimalnih šest bodova, potvrdivši status jednog od favorita natjecanja. Tim je dokazao da može pobjeđivati i bez Cristiana Ronalda, oslanjajući se na širinu i talent ostatka momčadi. Sljedeći izazov za Jesusovu ekipu bit će utakmica Saudi Pro lige protiv Al Fateha 18. listopada, nakon reprezentativne stanke, kada se očekuje Ronaldov povratak u početni sastav.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pun samopouzdanja uoči novog teškog europskog ispita: 'U naletu smo'