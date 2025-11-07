FREEMAIL
'OVO MISLIMO O VAMA' /

Majstor briljirao: 'Nogometaši s Balkana vole pušiti, a Hrvatima se divimo zbog jednog'

Majstor briljirao: 'Nogometaši s Balkana vole pušiti, a Hrvatima se divimo zbog jednog'
Silvijo Maksan i Julio Bernardo
Foto: Net.hr

Na utakmici Dinamo - Celta razgovarali smo s Julijom Bernardom

Silvijo Maksan
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
7.11.2025.
7.11.2025.
9:34
Net.hr
Julio Bernardo iz kultnih španjolskih novina Faro de Vigo, zajedno sa svojim kolegom, pratio je na Maksimiru utakmicu 4. kola Europske lige između Dinama i Celte (0-3). Faro de Vigo, kako je to Julio Bernardo otkrio u razgovoru za Net.hr, najstarije su dnevne novine u Španjolskoj.

Ulazak sa stilom

"Nastarije, ali ne i najbolje", nasmijao se Julio Bernardo. 

Uočili smo kolegu tako što je gospodin uletio u press ložu kao da se otkotrljao niz stepenice i zabio u stolove za novinare. Kako je sve u press loži usko, a Julio Bernardo je pun energije ušao u press ložu i očito, ili je majstor zapeo za nešto prilikom ulaska u redove sa stolovima ili se bacio na svoje mjesto. U ovo drugo je teško za povjerovati jer nije skakao u more, ali odjeknulo je čitavim pressom njegov ulazak. Ušao je sa stilom... 

Pritom se zatresao i njegov red i red iznad, gdje je sjedio potpisnik ovih redaka. Osebujan neki lik, zanimljiv i pun energije kao i Vigo, grad na Atlantskom oceanu koji je poznat po svojoj atlantskoj obali i pristupu idiličnim otocima Cíes i posebnoj energiji, kako se Vigo opisuje. Morali smo s porazgovarati s Julijom Bernardom. 

"Prvi put sam u Zagrebu. Doputovao sam u srijedu avionom i odmah nakon utakmice se vraćam u Vigo."

Kratak je Juliju Bernardu bio boravak u Zagrebu...

'Zagreb mi se sviđa'

"Kratak, ali sladak. Sviđa mi se Zagreb poprilično. Ugodni ljudi, pomalo sam iznenađen s ljubaznošću Hrvata."

"I, kako vam se sviđa stadion Maksimir?" Pitali smo Julija Bernarda, ne znajući da je prije utakmice njegov kolega Edgar Melchor iz Faro de Vigo napisao tekst o Maksimiru kojeg su prije utakmice prenijeli gotovo svi hrvatski mediji

"Star vam je stadion, publika je predaleko od terena. Nemojte se ljutiti, ali stadion vam izgleda kao da se igra B liga, a ne Europa liga", ispalio je k'o iz puške u Bitki za Vigo, koja se dogodila 23. listopada 1702 godine tijekom rata za španjolsko naslijeđe i u kojoj je gotovo cijela španjolsko - francuska flota bila uništena od englesko-nizozemskih savezničkih snaga. Doduše, nogometna flota iz Viga u četvrtak na Maksimiru nije bila uništena nego upravo suprotno, uništila je Dinamovu nogometnu flotu s tri topovske kugle, ali to je neka druga priča. Doći ćemo i do toga... 

Volim Roberta Prosinečkog. Tip je kralj, strašan je igrač bio, igrao je dugo u Španjolskoj za Real, Barcelonu, Real Oviedo, Sevillu. Taj je mogao svašta s loptom. Robert Prosinečki je pušio i profesionalno igrao nogomet. Mislim da svi nogometaši s Balkana to rade. Puše cigarete i profesionalno igraju nogomet.

Julio Bernardo za Net.hr. 

"Upoznao sam jutros Roberta Prosinečkog, nogometnu legendu."

'Boban i Prosinečki su bili čudesni igrači'

Kakva slučajnost. I portal Net.hr je u srijedu napravio s Robertom Prosinečkim intervju uoči utakmice Dinama i Celte.

"Volim Roberta Prosinečkog. Tip je kralj, strašan je igrač bio, igrao je dugo u Španjolskoj za Real, Barcelonu, Real Oviedo, Sevillu. Taj je mogao svašta s loptom."

Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, igrao je za Celtu.

"Istina, ali u Celti je odigrao malo, 4 utakmice, bio je na posudbi. Bilo je to u sezoni 2001.- 2002. Proveo je Boban 77 dana u Vigu. Razlog tomu je što se Zvonimir Boban naljutio jer nije dobivao minutažu. Bio je već na zalasku karijere, nije igrao, a došao je igrati. I Robert Prosinečki i Zvonimir Boban su bili čudesni igrači."

Imate jako jako dobru reprezentaciju, vrlo ste jaki, vrhunske nogometaše imate. Ne samo u nogometu, općenito se na Hrvate u Španjolskoj gleda kao na sportsku naciju. Ima vas malo više od tri milijuna, a tako ste uspješni u sportu. U svemu ste dobri, u svakom sportu osvajate medalje i u vrhu ste. Meni je to nevjerojatno.

Da, Boban i Prosinečki su predstavnici prave nogometne romantike.

"Upravo tako, nogometne romantike, nogometa iz nekog drugog vremena. Robert Prosinečki je volio pušiti kao profesionalni nogometaš. Mislim da svi nogometaši s Balkana to rade. Puše cigarete i profesionalno igraju nogomet. Sad kad pričamo o igračima s Balkana, još je jedan vaš veliki igrač bio u Celti iz Viga. Vladimir Gudelin."

'Taj je puno pušio'

Mislite Vladimir Gudelj?

"Da, to sam i rekao - Vladimir Gudelin".

Vaš novinar tada je prasnuo u smijeh...

"E, taj je pušio puno hehehe", dodao je Julio Bernardo i nasmijao se i on.

Što očekujete od Celte večeras?

"Pozitivan rezultat, nadam se pobjedi. Iskreno, ne znam baš puno o Dinamu iz Zagreba. Kaže li se Dinamo ili Dinamo?

Julio Bernardo je rekao Dinamo kako se izgovara i Dinamo kako se može čuti kad govore, primjerice, često Slavonci. Dinamo s naglašenim a. 

"Ma, to vam je isto, malo drugačije zvuči, ali isto", rekli smo mu. 

"Ok. Što se tiče Celte, u naletu smo i moram vam priznati da je to vrlo čudno za nas, ali moram reći i da Celta ove sezone igra dobar nogomet. Nekad dobijemo, nekad izgubimo, često remiziramo. Vrlo smo mlada momčad u kojoj dosta igrača dolazi s naše nogometne akademije Celte iz Viga, Aspas je već u godinama, ima 38., predvodnik momčadi, klupska ikona. Većinu svoje karijere proveo je u Celti. Odigrao je 537 utakmica za Celtu, zabio 217 golova, ima 86 dodavanja. Legenda kluba u pravom smislu te riječi. Trener Celta Vigo Claudio Giráldez je domaći dečko iz grada, voli Celtu, počeo je trenersku karijeru u Celtinoj akademiji, vodio je B momčad. Nakon toga je naslijedio Rafu Beniteza u ožujku 2024."

'Hrvatska je sportska nacija, a Luka Modrić je čista magija'

Što mislite o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i kako u Španjolskoj gledaju ljudi na Hrvate i hrvatski nogomet?

"Imate jako jako dobru reprezentaciju, vrlo ste jaki, vrhunske nogometaše imate. Ne samo u nogometu, općenito se na Hrvate u Španjolskoj gleda kao na sportsku naciju. Ima vas malo više od tri milijuna, a tako ste uspješni u sportu. U svemu ste dobri, u svakom sportu osvajate medalje i u vrhu ste. Meni je to nevjerojatno. Luka Modrić je poseban, kako je odigrao SP u Rusiji, kako nastupa na velikim natjecanjima, u važnim utakmicama, generacije će pričati o tome. Čudo, zauvijek će Luka ostati upisan u nogometnu povijest."

La Liga više nije ista bez Luke...

"Drugačija je. Luka je bio jedan od najboljih. Luka sad nastupa za Milan i u Serie A je najbolji veznjak, a u 41. godini je, nevjerojatno, stvarno nevjerojatno. Luka Modrić je čista nogometna magija na terenu, čarobnjak s loptom. 

Što mislite o navijačima Dinama?

'Navijači su vam ludi'

"Navijači ovdje kod vas su vrlo vrlo ludi, pakao je svakom igrati u Zagrebu, ali stadion vam za navijanje nije baš dobar. Kao što sam rekao, tribine su daleko od terena. Poznato mi je da istočna tribina stadiona Maksimir nije u funkciji zbog potresa, ali unatoč tome, čuo sam da je ambijent na Maksimiru strašan."

Sjeo je Julio Bernardo na svoje mjesto u press loži, ovog puta mirno, bez lupanja i drmanja press lože. U trenutku kad su igrači obje momčadi izašli na travnjak, Boysi su kao jedan, zagrljeni, počeli skakati i navijati. Julio Bernardo i njegov kolega ostali su impresionirani zvučnom i vizualnom kulisom.

Poput vojske

"Strašno, poput vojske". 

Na poluvremenu smo ga pitali je li Celtinih 3-0 protiv Dinama u prvih 45 minuta Celtino najbolje poluvrijeme ove sezone?

"Po igri ne, ali po golovima da. Celta nikome ove sezone u 45 minuta nije dala tri gola."

U drugom poluvremenu, igralo se tamo bliže 70. minuti, u jednom trenutku i Sjever i Zapad eksplodirali su od navijanja. Svi k'o jedan počeli su skakati i navijati kao da Dinamo vodi, kao da je zabio važan gol, a gubio je 3-0. Julio Bernardo okrenuo se prema vašem novinaru i rekao:

"Ovo je totalno ludilo, ludilo", završio je Julio Bernardo.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosinečki razotkrio Celtu: 'Dobri su, ali nisu Barca. Dinamo ih može dobiti, ali pod jednim uvjetom'

Majstor briljirao: 'Nogometaši s Balkana vole pušiti, a Hrvatima se divimo zbog jednog'