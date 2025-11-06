Španjolski mediji opleli po Dinamu: 'Nemoćni i umanjeni, niti u jednom trenutku ravnopravan suparnik'

Težak poraz Dinama od 3:0 u Maksimiru od Celte u Europskoj ligi odjeknuo je i u španjolskim medijima, koji su bez iznimke istaknuli potpunu dominaciju gostujuće momčadi. Analize s Pirinejskog poluotoka nude otrežnjujuću sliku nastupa hrvatskog prvaka, opisujući ga kao momčad koja ni u jednom trenutku nije bila ravnopravan suparnik.

Potpuna kontrola i nemoć hrvatskog prvaka

Glavni narativ koji se provlači kroz sve izvještaje jest potpuna nemoć Dinama pred agresivnom i organiziranom igrom Celte. Španjolski novinari koriste snažne izraze kako bi dočarali odnos snaga na terenu, pa se tako ističe da je Celta "vezala hrvatsku momčad od početka do kraja". Ova fraza slikovito opisuje kako Dinamovi igrači nisu imali prostora ni vremena za razvijanje vlastite igre, bivajući konstantno pod pritiskom koji je rezultirao gubitkom posjeda i brojnim pogreškama.

Posebno se naglašava činjenica da je Dinamo bio neporažena momčad u natjecanju, što poraz čini još težim, a izvedbu Celte impresivnijom. Mediji ističu kako se očekivao veći otpor, no umjesto toga, vidjeli su momčad koja je djelovala "umanjeno" i impresionirano tempom koji je nametnuo španjolski prvoligaš. Unatoč povremenom posjedu lopte, osobito u drugom poluvremenu, zagrebačka momčad nije pokazala ni naznaku ideje kako probiti čvrsti blok domaćina.

Kritike na račun obrane i izostanak pojedinačnog učinka

Dok su hvalospjevi bili rezervirani za igrače Celte, analize Dinamove igre fokusirale su se na nedostatke. Kao ključni problem istaknuta je "pasivnost u obrani". Novinari su primijetili kako Dinamova zadnja linija nije uspijevala odgovoriti na brze napade domaćina, što je ostavljalo previše prostora za Celtu.

U takvoj kolektivno slaboj predstavi, teško je bilo pronaći pojedinca koji bi zaslužio pohvalu. Španjolski mediji nisu istaknuli nijednog Dinamovog igrača u pozitivnom svjetlu. Umjesto toga, spominju se isključivo kroz prizmu pogrešaka ili neuspjelih pokušaja. Vratar Ivan Nevistić zabilježen je zbog "nesmotrenog" izlaska koji je prethodio jednom od pogodaka. Francuski branič Kévin Théophile-Catherine opisan je kao igrač kojeg je konstantno "kažnjavao" brzonogi Bryan Zaragoza, čime se apostrofira njegova nemoć u duelima jedan na jedan.

Jedini trenutak vrijedan spomena bio je slobodni udarac Luke Stojkovića u 83. minuti, opisan kao najizglednija prilika za goste, no i taj je pokušaj zaustavio domaći vratar. Zanimljivo je i zapažanje vezano uz napadača Sandra Kulenovića. U najavama utakmice, kako prenosi Marca, bio je označen kao "glavna prijetnja" Dinama, no izvještaji nakon susreta složni su u ocjeni da ta očekivanja nije ni izbliza ispunio, ostavši potpuno nevidljiv pored čvrste obrane Celte. Cjelokupnu sliku zaokružio je i autogol Sergija Domíngueza, koji je samo potvrdio večer za zaborav.

