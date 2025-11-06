FREEMAIL
PORUKA S MAKSIMIRA /

Dinamo nakon poraza od Celte napisao tri riječi

Dinamo nakon poraza od Celte napisao tri riječi
Foto: Igor Soban/pixsell

Dinamo se oglasio poslije rezultatskog potopa na Maksimiru

6.11.2025.
21:58
M.G.
Igor Soban/pixsell
U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo sa 0-3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.

Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče sa 3-1, potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1-1), "Modri" su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu.

Nakon utakmice Dinamo je na društvenim mrežama objavio fotografiju s rezultatom utakmice i uz nju napisao "Danas nije išlo".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil želi igrati s Hrvatskom

