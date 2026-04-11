Vatreni zabio prekrasan gol i bacio stadion u trans: Ovo morate vidjeti

Luka Sučić, hrvatski nogometni reprezentativac, zabio je fantastičan gol u subotu za svoj Real Sociedad u San Sebastiánu. U susretu 31. kola španjolske La Lige protiv Alavésa, u 14. minuti poentirao je s nekih 17 metara lijevom nogom za izjednačenje 1-1. To je Luki Sučiću bio četvrti gol za Real Sociedad ove sezone u svim natjecanjima...

Preciznim udarcem svladao je protivničkog vratara, poništivši tako prednost koju je Alavés ranije stekao nakon autogola Duje Ćalete-Cara, drugog hrvatskog reprezentativca na ovoj utakmici.

