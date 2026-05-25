Modrić u nevjerici gledao Curvu Sud: Legendu čuvali zaštitari, doživio neviđene neugodnosti

Posljednje kolo 38. kola talijanske Serie A donijelo je nevjerojatan rasplet borbe za Ligu prvaka u kojoj su bez elitnog natjecanja ostali velikani Milan i Juventus, a plasirali se Como i Roma, dok Serie A napušta Cremonese, uz Veronu i Pisu. Milan je na nevjerojatan način ostao bez plasmana u europska natjecanja nakon šokantnog poraza od Cagliarija na San Siru, prvog domaćeg protiv tog suparnika nakon čak 29 godina.

San Siro eruptirao od nezadovoljstva

Gostima ta pobjeda nije donosila nikakav rezultatski značaj osim prestiža, a slavlje je moglo biti i uvjerljivije da Mike Maignan nije u nekoliko navrata fantastično reagirao u situacijama jedan na jedan. Što se tiče Milana, malo je reći kako najbogatiji grad i regija u Italiji (Lombardija) kipe od bijesa, očaja, tuge i nevjerice. San Siro je nakon šokantnog poraza od Cagliarija eruptirao od nezadovoljstva, a klub je utonuo u veliku rezultatsku i institucionalnu krizu. Koliko je situacija dramatična najbolje oslikavaju scene nakon posljednjeg sudačkog zvižduka. Zlatan Ibrahimović, koji u klubu ima ulogu desne ruke i "očiju" vlasnika Gerryja Cardinalea, doživio je neviđene neugodnosti.

Pisali smo ranije ovog mjeseca kako je Zlatan Ibrahimović u svađi s Massimilijanom Allegrijem i kako je Allegri na izlaznim vratima kluba. Prema pisanju Corriere della Sera, odnos između Allegrija i Ibrahimovića opisuje se kao “nepostojeći”. Navodno je ključni prijelomni trenutak bio poraz od Napolija početkom travnja (1-0), nakon kojeg je došlo do ozbiljnih nesuglasica, uključujući raspravu oko statusa trećeg vratara za iduću sezonu.

Dodatne tenzije, naveli su talijanski mediji, izazvalo je i to što je Ibrahimović održavao kontakt s Antoniom Cassanom, jednim od najglasnijih kritičara Milana, što je Allegri navodno doživio kao podrivanje autoriteta unutar svlačionice. Također se navodi da je Ibrahimović pojedinim igračima, među kojima se spominju Youssouf Fofana i Rafael Leão, davao taktičke smjernice mimo trenera.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić upisao je prve minute nakon operacije jagodične kosti, ušavši u igru u 62. minuti. Milan je sjajno otvorio susret i već u 2. minuti poveo pogotkom Saelemaekersa, čime je nakratko izgledalo da drži mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Ipak, Cagliari je do odmora izjednačio preko Borrellija, dok je Jesus Rodriguez u 57. minuti pogodio za potpuni preokret i pobjedu gostiju 2-1.

'Jesam li bliže odlasku? Trenutačno sam razočaran i ljut'

Šveđanin je zajedno s Cardinaleom, uz pratnju zaštitara, morao napustiti svečanu ložu i otići prema parkiralištu dok su ih razjareni navijači ispraćali zvižducima, uvredama i optužbama da snose velik dio krivnje za katastrofalnu sezonu. Talijanski mediji dodatno mu zamjeraju što se u najvažnijim trenucima potpuno povukao iz javnosti.

Pod velikim pritiskom, iako to ne treba ni naglašavati jer je jasno k'o dan, nalazi se i spomenuti trener Massimiliano Allegri, čiji je ostanak na klupi Rossonera ozbiljno doveden u pitanje. Ipak, unatoč lošim rezultatima i teškoj situaciji, Allegri nema namjeru sam podnijeti ostavku.

Talijanski insajder Nicolo Schira piše kako je Modrićeva budućnost u Milanu trenutno pod velikim upitnikom.

Nakon razočaravajućeg završetka sezone u klubu se još analiziraju potezi i planira smjer za sljedeću sezonu, pa još nema konačnih odluka ni oko mogućeg dolaska hrvatskog kapetana.

"Kao momčad smo se branili jako loše, ali dečkima nemam što zamjeriti. Jesam li bliže odlasku? Trenutačno sam razočaran i ljut. Teško je, s velikom gorčinom to moramo prihvatiti", izjavio je Allegri za DAZN, potvrdivši da ostavku nije ponudio ni u svlačionici ni pred kamerama.

Iako se posljednjih mjeseci Modrić često povezivao s Milanom, dio navijača smatra da bi trebao razmotriti druge opcije. Ispod Schirine objave na društvenoj mreži X brojni su komentari u kojima navijači poručuju da bi bilo bolje da izbjegne dolazak u klub koji prolazi kroz teško i nestabilno razdoblje.

'Čak ni Lukina klasa nije bila dovoljna za Milan'

Talijanska La Gazzetta delo Sport otkriva kako je na kraju utakmice Luka Modrić gotovo u nevjerici gledao Curvu Sud, navijačku tribinu gdje se nalaze ultrasi Milana koji su bili nakon debakla van sebe. U ruci je Luka držao masku koju je nosio kako bi se u rekordnom roku vratio na teren nakon frakture jagodične kosti koju je zadobio protiv Juventusa prije manje od mjesec dana...

"Čak ni njegova klasa nije bila dovoljna za Milan. Učinio je sve što je mogao da bude tamo posljednjih tjedana, a nakon pobjede u Genovi, pobjeda protiv Cagliarija mogla je i trebala biti katalizator za slavlje, ali pretvorilo se sve u noćnu moru. Tijekom Lige prvaka, Hrvat je pokazivao znakove želje da ostane u Milanu za još jedan posljednji ples u kupu koji je osvojio šest puta u karijeri. Ali bez njega, sve ostaje za vidjeti. Zapravo, čini se da su kvote odlučno pristranije prema njegovom odlasku. Modrić će ići na Svjetsko prvenstvo i u rujnu će napuniti 41 godinu. Sretan je u Milanu, njegov ugovor uključuje još jednu godinu zajedno, ali Luka ima zadnju riječ i u ovom trenutku nije isključeno da bi mogao izgubiti želju za nastavkom. Također i zato što se činilo da je hrvatski prvak vrlo motiviran za nastavak suradnje s Allegrijem, trenerom s kojim je odmah uspostavio odnos. Ali, s Maxom koji je više nego na rubu, sve se komplicira", navodi u tekstu novinar Marco Guidi.