Dončić dobio posebnu ulogu za Svjetsko prvenstvo: 'Nogomet je dio mog života'

Dončić dobio posebnu ulogu za Svjetsko prvenstvo: 'Nogomet je dio mog života'
Foto: Jevone Moore/icon Sportswire/newscom/profimedia

Los Angeles jedan je od gradova domaćina, a igrat će se utakmice u skupini kao i jedna utakmica četvrtfinala

17.10.2025.
9:05
Sportski.net
Jevone Moore/icon Sportswire/newscom/profimedia
Luka Dončić, košarkaš Los Angeles Lakersa, imenovan je jednim od ambasadora Svjetskog nogometnog prvenstva 2026, objavila je FIFA u četvrtak. 

„Svjetsko prvenstvo je najveći sportski događaj, tako da sam jako uzbuđen“, rekao je Dončić u videu koji je objavila FIFA. „Oduvijek sam gledao nogomet, otkad sam bio dijete. Gledam ga i sada. To je definitivno dio mog života.“ Svjetsko prvenstvo održat će se u SAD-u, Kanadi i Meksiku od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine.

 

 

Sve o Svjetskom prvenstvu 2026 čitajte na portalu Net.hr.

Los Angeles jedan je od gradova domaćina, a igrat će se utakmice u skupini kao i jedna utakmica četvrtfinala. Dončić će se pridružiti bivšoj ikoni USMNT-a i zvijezdi Los Angeles Galaxyja Cobiju Jonesu, bivšoj ikoni Lakersa Magicu Johnsonu i glumici Evi Longoriji u ulozi ambasadora zajednice za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Nije nemoguće da Dončićevu Sloveniju vidimo na Svjetskom prvenstvu iako nije baš izgledno. Slovenci su treći u svojoj skupini, a dva kola prije kraja imaju četiri boda manje od drugoplasiranog Kosova.

Luka DončićFifaSvjetsko Prvenstvo 2026.
