Rijekin protivnik u Ligi prvaka doveo bivšeg igrača Dinama za dva milijuna eura

Ludogorec se pojačava pred utakmicu s Rijekom. Samo nekoliko dana prije utakmice za Ludogorec je potpisao perspektivni srpski ofenzivni veznjak Petar Stanić.

Stanić stiže iz TSC-a iz Bačke Topole, a prije toga je dvije sezone nastupao za Crvenu Zvezdu, ali je skupio tek 16 nastupa i jednu sezonu bio na posudbi u subotičkom Spartaku. Karijeru je počeo u Dinamu iz Pančeva. Ludogorec je vojvođanskom klubu platio 2,1 milijun eura za njegove usluge.

Srbin postaje četvrto novo pojačanje za Zelene ovog ljeta, nakon Stanislava Ivanova, Filipa Kaloca i švedskog desnog beka Joela Anderssona.

POGLEDAJTE VIDEO: Mišković ne pušta gas: 'Nećemo posustati, dat ćemo sve od sebe da ostanemo u vrhu hrvatskog nogometa'