PRADOMOVINA /

Zidane junior debitira za reprezentaciju, nastupat će i na Svjetskom prvenstvu

Zidane junior debitira za reprezentaciju, nastupat će i na Svjetskom prvenstvu
×
Foto: App/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Luca Zidane će tako imati priliku nastupati na Svjetskom prvenstvu, ali ne za istu reprezentaciju kao i njegov slavni otac

14.10.2025.
17:26
Sportski.net
App/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luca Zidane, sin legendarnog Zinedinea Zidanea, debitira za reprezentaciju Alžira protiv Ugande u posljednjem kolu afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Alžir se prošloga tjedna službeno kvalificirao na Svjetsko prvenstvo pa im je ova utakmica rezultatski nevažna. Sin legendarnog Zizoua se prije nekoliko mjeseci odlučio za promjenu sportskog državljanstva i ovo mu je prvi poziv za reprezentaciju Alžira. Njegov otac Zinedine je alžirskog porijekla pa Luca ima pravo nastupati za Alžir.

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.

Protiv Somalije je bio zamjena Alexisu Guendouzu, a sada protiv Ugande je među vratnicama i upisat će debi za reprezentaciju Vladimira Petkovića. Luca je upisao i nekoliko nastupa za prvu momčad Real Madrida, a zadnje dvije sezone je u drugoligaškoj Granadi

 

 

Luca Zidane će tako imati priliku nastupati na Svjetskom prvenstvu, ali ne za istu reprezentaciju kao i njegov slavni otac, već za Alžir. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li do tada izboriti status jedinice u momčadi sarajevskog izbornika.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice kreću u lov na Europsko prvenstvo: Prvo Finska u Sisku pa put u Prištinu

Luca ZidaneZinedine ZidaneAlžirVladimir PetkovicKvalifikacije Za Sp
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRADOMOVINA /
Zidane junior debitira za reprezentaciju, nastupat će i na Svjetskom prvenstvu