Zidane junior debitira za reprezentaciju, nastupat će i na Svjetskom prvenstvu

Luca Zidane, sin legendarnog Zinedinea Zidanea, debitira za reprezentaciju Alžira protiv Ugande u posljednjem kolu afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Alžir se prošloga tjedna službeno kvalificirao na Svjetsko prvenstvo pa im je ova utakmica rezultatski nevažna. Sin legendarnog Zizoua se prije nekoliko mjeseci odlučio za promjenu sportskog državljanstva i ovo mu je prvi poziv za reprezentaciju Alžira. Njegov otac Zinedine je alžirskog porijekla pa Luca ima pravo nastupati za Alžir.

Protiv Somalije je bio zamjena Alexisu Guendouzu, a sada protiv Ugande je među vratnicama i upisat će debi za reprezentaciju Vladimira Petkovića. Luca je upisao i nekoliko nastupa za prvu momčad Real Madrida, a zadnje dvije sezone je u drugoligaškoj Granadi.

Luca Zidane će tako imati priliku nastupati na Svjetskom prvenstvu, ali ne za istu reprezentaciju kao i njegov slavni otac, već za Alžir. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li do tada izboriti status jedinice u momčadi sarajevskog izbornika.

