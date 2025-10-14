Engleski sudac koji je šmrkao kokain i vrijeđao Kloppa priznao krivnju za dječju pornografiju

Bivši sudac Premier lige David Coote (43) priznao je krivnju za izradu neprimjerene slike djeteta.

Sudac koji je već dobro poznat javnosti, pojavio se u utorak na sudu u Nottinghamu zbog optužbi vezanih uz video kategorije A, najozbiljnije vrste, koji je policija pronašla u veljači, piše Sky News.

Coote je u kolovozu optužen za snimanje neprimjerene slike djeteta. Optužba za snimanje slike odnosi se na aktivnosti poput preuzimanja, dijeljenja ili spremanja fotografija zlostavljanja.

Dok je stajao na optuženičkoj klupi s rukama sklopljenim ispred sebe, sutkinja mu je rekla da će se prije izricanja presude izraditi posebno izvješće.

"Priznali ste krivnju za ozbiljnu stvar. Hoće li to značiti pritvor ili ne, odlučit će se kada sve informacije budu pred sudom, zbog čega sam naredio izvješće prije izricanja presude", rekla je sutkinja Nirmal Shant.

Kokain na Europskom prvenstvu

Bivšem sucu, s prijavljenom adresom u Collinghamu blizu Newarka, odobrena je uvjetna jamčevina te mu je naloženo da se na sudu ponovno pojavi 11. prosinca.

Coote je u kolovozu dobio osmotjedni suspenziju od strane Engleskog nogometnog saveza nakon što se pojavila snimka na kojoj iznosi uvredljive komentare o bivšem treneru Liverpoola Jurgenu Kloppu 2020. godine. Na jednom videu prikazan je i kako konzumira kokain tijekom Europskog prvenstva 2024. godine, gdje je bio službena osoba.

Sudsko tijelo, Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), potvrdilo je da je njegov ugovor raskinut u prosincu.

U siječnju se Coote javno izjasnio kao homoseksualac i rekao da je cjeloživotna borba za skrivanje svoje seksualnosti pridonijela ispadu bijesa o Kloppu.

