Justin Bieber progovorio o mračnoj strani slave u poruci koja je dirnula milijune

Justin Bieber (31), kanadski pop-pjevač i jedna od najvećih glazbenih zvijezda svoje generacije, javno je progovorio o teškim iskustvima koje je doživio u glazbenoj industriji. U iskrenim objavama na društvenim mrežama osvrnuo se na godine slave, pritisaka i osobnih borbi koje su obilježile njegov život.

Bieber je svjetsku slavu stekao s tek 13 godina, kada ga je na YouTubeu otkrio menadžer Scooter Braun. Već s 14 godina, zahvaljujući hitu Baby, postao je globalni fenomen, no nagli uspon imao je i svoju tamnu stranu.

U emotivnoj objavi na Instagramu pjevač je istaknuo kako se često osjećao iskorišteno i oblikovano prema očekivanjima industrije. Napisao je da je sustav u kojem je odrastao nagrađivao njegov talent, ali nije uvijek štitio njegovu osobnost i mentalno zdravlje.

Prisjetio se razdoblja u kojem je nosio bijes i postavljao pitanja o smislu svega što mu se događalo, priznajući da su pritisci ostavili duboke, nevidljive rane.

Vjera kao prekretnica

Bieber je naglasio da mu je vjera pomogla prebroditi najteže trenutke. Poručio je kako ga je Isus, kako kaže, susreo usred boli i naučio ga kako ne postati ogorčen, nego pronaći oprost i unutarnji mir.

Istaknuo je da danas ne govori iz pozicije žrtve, već kao osoba koja se osjeća obnovljeno i izliječeno, sposobna oprostiti bez negiranja nepravde.

Pjevač je jasno poručio da mu cilj nije uništiti glazbenu industriju, već potaknuti njezinu transformaciju. Želi sustav koji će biti sigurniji, iskreniji i humaniji prema mladim izvođačima.

Naglasio je da ono što mu se dogodilo ne definira njegov identitet te da se danas ne vidi kao proizvod, već kao čovjek koji je pronašao novu svrhu.

Obitelj kao sidro

Danas je Justin Bieber pronašao stabilnost u obiteljskom životu sa suprugom Hailey Bieber (29), američkom manekenkom i poduzetnicom, s kojom ima sina. Zbog obitelji je, kako je priznao, manje sklon dugim turnejama koje bi ga odvajale od najbližih.

POGLEDAJTE VIDEO:Ogromni redovi ispred Hrvatske narodne banke - Donosimo detalje