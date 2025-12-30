Pajserom pretukao petero ljudi u bolnici: Otkriveno zašto je krenuo u divljački napad

Mladić (20) porijeklom iz Afganistana pajserom je u utorak u bolnici u mjestu Newton-Le-Willows u Velikoj Britaniji napao pet ljudi, piše The Sun.

Hitne službe i policija na mjesto drame stigle su nešto poslije podneva nakon dojave da je muškarac nekoliko osoba napao oružjem.

Poznat motiv

Policija je u priopćenju navela da smatraju da je 20-godišnjak u bolnicu došao kako bi zatražio pregled. Međutim, sumnja se da je njegov zahtjev odbijen te da je postao uznemiren kad je dobio naredbu da izađe.

Prvo je oštetio pult, a zatim krenuo napadati ljude. Divljački ispad nije trajao dugo, a policajci su ga uhitili zbog sumnje da je počinio pet kaznenih djela namjernog nanošenja tjelesnih ozljeda, tučnjave i oštećenja imovine.

Žrtve su liječničku pomoć dobile u istoj bolnici, a ne vjeruje se da je itko životno ugrožen. Policija je i dalje na mjestu događaja, a oko bolnice postavili kordon.

