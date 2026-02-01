FREEMAIL
NEVJEROJATNE RIJEČI /

Jedan od najvećih svjetskih igrača ikad oduševljen Vuškovićem: Ovako nije nikoga nahvalio

Jedan od najvećih svjetskih igrača ikad oduševljen Vuškovićem: Ovako nije nikoga nahvalio
Foto: Henning Rohlfs/imago Sportfotodienst/profimedia

Vušković je proglašen za igrača utakmice, a to mu je četvrti ovosezonski gol, što je za jednog stopera u slabije rangiranom klubu jake lige, izuzetan podvig

1.2.2026.
13:06
Sportski.net
Henning Rohlfs/imago Sportfotodienst/profimedia
Luka Vušković već je dulje vrijeme jedan od najuzbudljivijih igrača u bundesligi, ali i šire, a nakon što je zabio Bayernu za bod svog HSV-a, njegovi obožavatelji pojavljuju se i među nekim od najboljih nogometaša svih vremena. 

"To što on u igri vidi s 18, ja nisam vidio ni s 30 godina. On može organizirati igru i voditi obranu. Takvo što se rijetko viđa", rekao je Lothar Matthaus, njemačka legenda i u svoje doba jedan od najboljih igrača na svijetu. 

Vušković je proglašen za igrača utakmice, a to mu je četvrti ovosezonski gol, što je za jednog stopera u slabije rangiranom klubu jake lige, izuzetan podvig. Gol OVDJE

Prema dostupnim informacijama, Bayern je Vuškovića stavio na popis igrača čiji razvoj pomno prati, kao i većina vodećih europskih klubova.

