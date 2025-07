Liverpool 'ukrao' sjajnog napadača pred nosom Newcastleu: Svrake ekspresno našle zamjenu

Engleski nogometni velikan Liverpool navodno je sve dogovorio sa sjajnim napadačem Eintrachta iz Frankfurta, Hugom Ekitikeom. 23-godišnji Francuz iza sebe ima sjajnu sezonu u kojoj je postigao 22 pogotka u 38 nastupa što je privuklo pozornost bogatih engleskih klubova.

Dugo se s njim povezivao Newcastle i činilo se kako je dogovor između 'Svraka' i igrača vrlo blizu, ali u zadnji trenutak se u priču uključio i velikan s crvene strane Merseysidea. Dolazak Ekitikea znači da u Liverpool najvjerojatnije neće doći sjajni Šveđanin Alexander Isak, a Newcastle nastavlja svoju potragu za napadačem.

🚨🔴 EXCL: Liverpool have submitted official bid to Eintracht for Hugo Ekitike!



Eintracht already informed Liverpool that they want more, proposal rejected but it was initial contact as talks continue.



Ekitike said 𝐲𝐞𝐬 Liverpool, no issues on personal terms. He wants #LFC. pic.twitter.com/AflvOaro2h