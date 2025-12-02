Hrvatska jedinica pred dogovorom? Livaković je nazvao Fenerbahče i izrazio svoju želju

Dominik Livaković saga jaše dalje. Već je poprilično izvjesno da Livaković neće upisati minutu u Gironi i tako ostvariti mogućnost da od siječnja nađe novi klub.

Jasno, on je formalno pravno i dalje igrač Fenerbahčea i turski klub može odlučivati o njegovoj sudbini. Ipak, njima Livaković očito ne treba i vrlo je vjerojatno da će pristati poslati ga na posudbu u drugi klub. Time bi Livaković bio registriran za treći klub ove sezone što je dozvoljeno, a dozvoljeno je upisati nasutp za maksimalno dva kluba u jednoj sezoni.

Turski mediji pišu kako je Livaković kontaktirao Fenerbahče i rekao im da je njegova želja Dinamo Zagreb. "Nakon što nije uspio pronaći željenu minutažu u Španjolskoj, Livaković je kontaktirao Fenerbahçe i izrazio želju za povratkom u Dinamo Zagreb", piše turski Bursahakimiyet.

Fenerova vrata okupira Ederson i vjerojatno će turski klub pustiti Livakovića na još jednu posudbu. Njegova želja je Dinamo i ulazak u formu prije Svjetskog prvenstva, a Dinamo sigurno želi Livakovića jer muku muči na golmanskoj poziciji zbog loše forme Ivana Nevistića.

