Oglasio se MLS: Evo kakvu je kaznu Messi dobio za izbjegavanje utakmice

Argentinac Lionel Messi suspendiran je na jednu utakmicu nakon što je propustio MLS All-Star utakmicu bez prethodnog odobrenja, priopćila je MLS liga u petak.

Napadač Inter Miamija i njegov suigrač Jordi Alba nisu nastupili u srijedu unatoč tome što nisu ozlijeđeni, iako su bili uvršteni na popis All-Star igrača.

"Prema pravilima lige, svaki igrač koji ne sudjeluje na All-Star utakmici bez prethodnog odobrenja lige nema pravo nastupiti u sljedećoj utakmici svog kluba", priopćila je MLS.

Lionel Messi and Jordi Alba have been suspended for Inter Miami's matchup with FC Cincinnati on Saturday for skipping the MLS All-Star Game, per @tombogert pic.twitter.com/1LmBrG9XDB