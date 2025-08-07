Legenda Hajduka briljirala u RTL-u Danas na genijalno pitanje Borisa Jovičića: 'Nama ne treba ni krpa ni ništa'

Hajduk večeras od 21.00 na Poljudu, u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige, dočekuje albanski Dinamo City. Boris Jovičić nalazi se na licu mjesta, a na Poljudu uoči utakmice gost mu je bio bivši vratar Hajduka Vladimir Balić.

Gospodine Balić, je li ovo Dinamo u Dinamo Cityju dovoljna crvena krpa za Hajduk večeras?

"Ma, nama ne treba ni krpa ni ništa, mi čim dođemo ovdje mi smo ludi, nabrijani i spremni za utakmicu", briljirao je Vladimir Balić.

Utakmica koja je označena pod imperativom da se ovdje na Poljudu mora pobijediti ako Hajduk nešto želi tražiti dalje u Tirani.

"Pa dobro, mi ćemo imati svoju riječ u Tirani. Sigurno će Hajduku u Tirani biti lakše jer će morati igrati otvorenije Dinamo City, a ovdje će oni, s obzirom na njihovu momčad i na kvalitetu, biti u fazi obrane jako puno. Tražit će na kontre. Mi jedino što moramo nastojat i što brže loptu dovesti do Marka Livaje i daj Bože Rebića, da uđe koju minutu i da on donese Hajduku prevagu, jer će ovdje mislim ipak trebati malo više individualne kvalitete, da bude rezultatski povoljno".

Je li upravo Ante Rebić, kad ste već spomenuli taj tandem, ta ključna figura za Marka Livaju da profunkcionira onaj možda i najjači dio koji nedostaje Hajduku?

"Gledajte, nama je potreban u jednom periodu bio Šego, on se nije još uspio dokazati, ali se nadamo da će kroz ovo prvenstvo on doći na onu kvalitetu koju ima. Treba nam igrač koji će probijati po boku, koji će donositi završne lopte Marku Livaju, da on sam sebi ne bi morao centrirati da bi zabijao golove. Mislim da će Rebić u ovom prvenstvu puno reći i puno pomoći Marku".

Je li je zamka njegov karakter u nekom smislu?

"Svi veliki igrači su boemi na svoj način. Mi smo jedna Moire Orfei cirkus i mislim da će se svatko takav uklopiti ovdje, to je njima onda, došli su svoj na svom".

