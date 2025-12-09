Engleski klub poslao ponudu od 25 milijuna za hrvatskog veznjaka, ali brzo je stigao odgovor

Zimski prijelazni rok u Italiji donosi niz zanimljivih poteza, osobito među igračima koji traže veću minutažu kako bi izborili mjesto na popisu za Svjetsko prvenstvo. U toj skupini našao se i Martin Baturina, bivši veznjak Dinama, koji je ovog ljeta prešao u Como. Iako je stigao kao pojačanje, zasad je skupio tek devet nastupa i nešto više od 250 minuta, uz jedan pogodak i jednu asistenciju.

U veznoj liniji nalazi se iza mladog Nicolása Paza, jednog od najtraženijih ofenzivnih talenata u Europi, što dodatno smanjuje Baturinine minute na terenu. Taj je manjak pokušao iskoristiti Leeds United. Prema informacijama insajdera Fabrizija Romana, klub iz Premier lige raspitao se o mogućnosti dovođenja hrvatskog veznjaka u siječanjskom prijelaznom roku.

Englezi su, prema istim izvorima, bili spremni platiti 25 milijuna eura, što jasno pokazuje da bi Baturina u Leedsu imao znatno ozbiljniju ulogu nego što trenutačno ima u Comu. Ipak, i igrač i klub odbili su ponudu. U Comu smatraju da Baturina ima važnu ulogu u budućim planovima kluba, dok sam igrač, navodno, nije bio zainteresiran za selidbu na Otok

.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨 Leeds United are interested in Como and Croatia international midfielder Martin Baturina.<br><br>(Source: <a href="https://twitter.com/FabrizioRomano?ref_src=twsrc%5Etfw">@FabrizioRomano</a>) <a href="https://t.co/MK32opnQ0j">pic.twitter.com/MK32opnQ0j</a></p>— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) <a href="https://twitter.com/DeadlineDayLive/status/1998087428448399783?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Leeds trenutačno drži 16. mjesto u Premier ligi, a iako je ostvario nekoliko impresivnih rezultata, jasno je da im nedostaje kreativnosti u veznoj liniji. Zato je i ponuđena cifra bila visoka, ponajprije jer je 21-godišnji hrvatski reprezentativac profil koji im trenutačno nedostaje.

S druge strane, Como bi ovakvim transferom zaradio značajan iznos na igraču koji u jesenskom dijelu sezone nije bio među nositeljima igre.

Odluka ipak nosi i rizik. Izbornik Zlatko Dalić više je puta naglasio kako reprezentacija nema mjesta za igrače koji ne igraju redovito, osobito u veznom redu, gdje je konkurencija iznimno jaka. Stoga nije isključeno da bi Baturina mogao propustiti Svjetsko prvenstvo ako se situacija ne promijeni.

Ako i klub i igrač odbijaju ovako ozbiljnu ponudu, jasno je da u Comu vide određenu dugoročnu vrijednost.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska se mučila pa slomila Paragvaj: 'Pronaći ćemo motiv za posljednju utakmicu'