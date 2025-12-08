Drama na otoku: Oglušili se na upozorenje o visokim valovima, ima poginulih i ozlijeđenih
Vlasti na Kanarskim otocima upozorile su na opasne valove koji su i prije mjesec dana izazvali kaos
Tri osobe su poginule u ogromnom valu na Tenerifama, još tri ozlijeđene, a jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala, piše Bild.
Incident se dogodio nedugo nakon 16 sati u blizini Los Gigantesa u regiji Santiago del Teide. Kupači su bili i na liticama i u vodi kada ih je iznenada odnio ogroman val. Među žrtvama je i nekoliko stranih turista.
"Helikopter spašavanja na moru spasio je jednu osobu iz vode i izvukao tijelo", izjavile su hitne službe Kanarskih otoka. Prema vlastima, život su izgubila dva muškarca i jedna žena. Jedan od muškaraca imao je 35 godina, a žena 55. Zasad nema daljnjih informacija o trećoj žrtvi.
Stiglo upozorenje za visoke valove
Druga žena je doživjela srčani zastoj na liticama. Spašena je jet skijem, reanimirana na obali i helikopterom prevezena u bolnicu. Nisu objavljeni daljnji detalji o njihovom identitetu.
Spasilačke ekipe tragale su za nestalom osobom do kasno navečer, zasad bezuspješno. U potrazi su sudjelovali spasilačka služba, spasilački helikopter i nekoliko interventnih vozila vatrogasaca, hitne pomoći i policije.
Državna televizija RTVE izvijestila je da su vlasti na Kanarskim otocima već u nedjelju upozorile na opasne valove koji su i prije mjesec dana izazvali su kaos na Tenerifima. Tada su tri osobe poginule, a 15 ozlijeđeno.
POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme poharalo Istru, stiže u Dalmaciju, ali ni visoki valovi nisu omeli neke kupače