Drama na otoku: Oglušili se na upozorenje o visokim valovima, ima poginulih i ozlijeđenih

Tri osobe su poginule u ogromnom valu na Tenerifama, još tri ozlijeđene, a jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala, piše Bild.

Incident se dogodio nedugo nakon 16 sati u blizini Los Gigantesa u regiji Santiago del Teide. Kupači su bili i na liticama i u vodi kada ih je iznenada odnio ogroman val. Među žrtvama je i nekoliko stranih turista.

🔴🔴 Captan el momento en el que rescatan a una de las personas afectadas en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la zona de Los Gigantes (Santiago del Teide), donde un golpe de mar ha dejado como consecuencia tres fallecidos y varios heridos pic.twitter.com/8J2IKuOZ7C — Diario de Avisos (@diariodeavisos) December 7, 2025

"Helikopter spašavanja na moru spasio je jednu osobu iz vode i izvukao tijelo", izjavile su hitne službe Kanarskih otoka. Prema vlastima, život su izgubila dva muškarca i jedna žena. Jedan od muškaraca imao je 35 godina, a žena 55. Zasad nema daljnjih informacija o trećoj žrtvi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stiglo upozorenje za visoke valove

Druga žena je doživjela srčani zastoj na liticama. Spašena je jet skijem, reanimirana na obali i helikopterom prevezena u bolnicu. Nisu objavljeni daljnji detalji o njihovom identitetu.

Spasilačke ekipe tragale su za nestalom osobom do kasno navečer, zasad bezuspješno. U potrazi su sudjelovali spasilačka služba, spasilački helikopter i nekoliko interventnih vozila vatrogasaca, hitne pomoći i policije.

Državna televizija RTVE izvijestila je da su vlasti na Kanarskim otocima već u nedjelju upozorile na opasne valove koji su i prije mjesec dana izazvali su kaos na Tenerifima. Tada su tri osobe poginule, a 15 ozlijeđeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme poharalo Istru, stiže u Dalmaciju, ali ni visoki valovi nisu omeli neke kupače