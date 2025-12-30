Nova godina donosi značajne promjene u vremenu: Evo kakav će nam biti početak 2026.

Stiže nam još malo hladniji zrak sa sjevera. Naime, po rubu anticiklone sa sjeverozapada, preko naših krajeva premjestit će se prilično brzo jedna hladna, ali suha fronta. U tom slučaju uglavnom neće biti oborina, nego tek prolazno povećane naoblake. Od 2025. godine oprostit ćemo se hladnoćom i zubatim suncem, ali će južina obilježiti početak 2026.

UTORAK

Rano ujutro još, osim po nizinama i kotlinama unutrašnjosti, magle pa i niskih oblaka bit će i ponegdje na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, osobito uz zapadnu obalu Istre. No, već prijepodne će oblake postupno tjerati slaba do umjerena, pod Velebitom ponegdje jaka bura. Na kopnu jutro uz minuse, pri tlu umjeren, a u gorju i jak mraz.

Sredinom dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bez magle, ali jedno prolazno naoblačenje s kojim može samo lokalno biti slabe oborine na granici kiše i snijega. Kasnije razvedravanje, a puhat će slab do umjeren sjeverac pa će se činiti i malo hladnije nego na prognozirana 3 ili 4 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu naoblačenje do sredine dana, a poslijepodne sunčanije. Uglavnom suho, no, razmjerno vjetrovito uz umjeren, na udare ponegdje jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura niža, bit će između 3 i 5 °C.

U Dalmaciji promjenjiva naoblaka, uglavnom na otocima i prema otvorenom moru gdje je lokalno moguća i koja kap kiše. Bura u jačanju na jaku s olujnim udarima. Činit će se zato osjetno hladnije, iako temperatura tek malo niža, bit će između 11 i 14 °C, oko 8 °C u zaleđu.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice, ali hladnije. Puhat će jaka i olujna, u Velebitskom kanalu na udare orkanska bura i tako znatno pojačavati osjećaj hladnoće. Temperatura od svega 6 °C uz obalu do 10-11 °C na otocima, a u gorju tek malo iznad nule.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Godinu na kopnu završavamo suhom hladnoćom, izraženim jutarnjim minusima te zubatim suncem. Za sam doček nešto više oblaka, ponajprije u Slavoniji, gdje može biti i koje rijetke snježne pahulje. No, na Novu Godinu kreće razdoblje južine uz značajan porast temperature do kraja tjedna. Pritom će rasti i vjerojatnost za slabu kišu, osobito u dane vikenda, kada u gorju može biti i obilnije oborine.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine za Silvestrovo, a jaka bura i tramontana do večeri i dočeka gotovo će sasvim oslabjeti. Bit će hladno, osobito ujutro, lokalno i uz slab mraz, ali u novoj godini južina i porast temperature. No, uz južinu sve oblačnije, vjetrovitije i kišovitije, osobito za vikend kada će jugo imati olujne udare.