Mbappe se oglasio nakon što je Xabi Alonso otišao iz Reala: Evo kakvu je poruku poslao

Xabi Alonso u ponedjeljak je napustio klupu Real Madrida, a nekoliko sati nakon njegovog odlaska prva zvijezda "Kraljevskog kluba" Kylian Mbappe mu je poslao poruku na društvenim mrežama.

"Real Madrid želi objaviti da je, uzajamnim dogovorom između kluba i Xabija Alonsa, odlučeno da se završi njegovo vrijeme kao trenera prve momčadi. Alonso će uvijek će nositi naklonost i divljenje svih Madridista jer je legenda Real Madrida i oduvijek je predstavljao vrijednosti našeg kluba. Real Madrid će uvijek biti njegov dom," poručili su iz kluba.

Alonso napušta Real svega 24 sata nakon poraza od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa. Nakon utakmice, Alonso je poraz relativizirao poručivši da se radi o finalu u, kako je rekao, najmanje važnom natjecanju, sugerirajući da poraz nema preveliku težinu, što je izazvalo niz kritika među navijačima "Los Blancosa".

Manje od 24 sata od tih njegovih izjava, napustio je klub, a Mbappe mu je na Instagramu uz fotografiju njih dvojice poslao sljedeću poruku:

""Bilo je kratko, ali bilo je zadovoljstvo igrati za vas i učiti od vas. Hvala Vam što ste mi pružili povjerenje od prvog dana. Pamtit ću vas kao menadžera koji je imao jasne ideje i znao je mnogo toga o nogometu. Sretno u vašem sljedećem poglavlju".

🚨 KYLIAN MBAPPE ON IG. pic.twitter.com/6O7Ij6N2e4 — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 12, 2026

