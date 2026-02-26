FREEMAIL
PAŠALIĆ SVE ZAKUHAO /

Krvava glava za osminu finala! Evo kako izgleda lice heroja Atalante dan nakon rušenje Borussije

Krvava glava za osminu finala! Evo kako izgleda lice heroja Atalante dan nakon rušenje Borussije
Foto: Davide Casentini/IPA Sport/ipa-agency.net/imago sportfotodienst/Profimedia

Atalanta slavi prolaz i 11 milijuna eura nagrade

26.2.2026.
8:45
Sportski.net
Davide Casentini/IPA Sport/ipa-agency.net/imago sportfotodienst/Profimedia
Atalanta je u ludoj večeri izborila osminu finala UEFA Champions League demoliravši Borussia Dortmund 4:1 i nadoknadivši 0:2 iz prve utakmice.

Golovima Scamacce i Zappacoste domaćin je anulirao zaostatak, a Mario Pašalić je za 3:0 okrenuo ukupni rezultat. Kada je Karim Adeyemi vratio Borussiju u igru, činilo se da slijede produžeci.

No, u sudačkoj nadoknadi drama je došla na novu razinu. Nakon velike pogreške vratara Gregor Kobel, Pašalić je ubacio, a Nikola Krstović glavom krenuo na loptu, ali i na kopačku Ramy Bensebaini. Krvava glava, drugi žuti za Bensebainija i penal koji je Lazar Samardžić pretvorio u 4:1. Igrač je na društvenim mrežama pokazao kako mu izgleda lice.

 

 

Atalanta slavi prolaz i 11 milijuna eura nagrade, a Bergamo novog heroja Krstovića, koji je hrabrošću zapečatio epski preokret.

AtalantaLiga Prvaka
