Krvava glava za osminu finala! Evo kako izgleda lice heroja Atalante dan nakon rušenje Borussije

Atalanta je u ludoj večeri izborila osminu finala UEFA Champions League demoliravši Borussia Dortmund 4:1 i nadoknadivši 0:2 iz prve utakmice.

Golovima Scamacce i Zappacoste domaćin je anulirao zaostatak, a Mario Pašalić je za 3:0 okrenuo ukupni rezultat. Kada je Karim Adeyemi vratio Borussiju u igru, činilo se da slijede produžeci.

No, u sudačkoj nadoknadi drama je došla na novu razinu. Nakon velike pogreške vratara Gregor Kobel, Pašalić je ubacio, a Nikola Krstović glavom krenuo na loptu, ali i na kopačku Ramy Bensebaini. Krvava glava, drugi žuti za Bensebainija i penal koji je Lazar Samardžić pretvorio u 4:1. Igrač je na društvenim mrežama pokazao kako mu izgleda lice.

Nikola Krstović on Instagram😇 pic.twitter.com/tCpGjHWkSH — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) February 25, 2026

Atalanta slavi prolaz i 11 milijuna eura nagrade, a Bergamo novog heroja Krstovića, koji je hrabrošću zapečatio epski preokret.

