TKO SU FAVORITI? /

Kroos otkrio koja reprezentacija bi mogla biti najveće iznenađenje Svjetskog prvenstva

Kroos otkrio koja reprezentacija bi mogla biti najveće iznenađenje Svjetskog prvenstva
Foto: Profimedia

'Dobro je što mnoge nacije mogu sudjelovati, ali mislim da moramo obratiti više pažnje na igrače i kvalitetu turnira'

30.12.2025.
19:01
Sportski.net
Profimedia
Umirovljena zvijezda njemačke reprezentacije s kojom je postao svjetski prvak te osvajač šest Ligi prvaka (pet s Realom i jednu s Bayernom) Toni Kroos u intervjuu s brazilskom legendom i jednim od najvećih napadača u povijesti, Romariom, govorio je o nadolazećem SP-u. 

"Njemačka i Brazil nisu među prvih pet. Žao mi je (zbog Romarija) što nisam spomenuo Brazil, ali ako pobijede, isplatilo se", rekao je Kroos pa dodao koje nacije prema njemu imaju najveće šanse za osvajanje naslova: 

"Španjolska, Portugal i Francuska. Maroko bi mogao biti iznenađenje, jer su se tehnički puno poboljšali posljednjih godina."

Kroos je jasno dao do znanja i što misli o najvećem Svjetskom prvenstvu svih vremena s 48 nacija i ukupno 104 utakmice: 

"Apsolutno sam protiv toga. Dobro je što mnoge nacije mogu sudjelovati, ali mislim da moramo obratiti više pažnje na igrače i kvalitetu turnira. S toliko momčadi bit će puno vrlo jednostranih utakmica u grupnoj fazi, 4:0, 5:0, 5:1... a to nisu utakmice koje navijači žele vidjeti. Zanimaju me dobre, kvalitetne utakmice koje volimo gledati, ali ne volim 5-0 ili 6-0."

POGLEDAJTE VIDEO: Mlade Dagurove snage sjaje od zadovoljstva: 'Nama je svaka kao finale'

Toni KroosSvjetsko Prvenstvo 2026.
