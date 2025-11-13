Carlo Ancelotti otkrio detalj o Luki Modriću: 'Jedan dan s njim nikada neću zaboraviti'

Nogometni izbornik Carlo Ancelotti, koji bi u ožujku trebao voditi Brazil protiv Hrvatske u prijateljskoj utakmicu u Orlandu, rekao je u intervjuu novinama AS da priprema južnoameričku reprezentaciju za osvajanje Svjetskog prvenstva.

"Dovoljno smo kvalitetni da se borimo za naslov svjetskog prvaka. Cilj nam je osvojiti ukupno šesti naslov, a to je potrebno imati na umu kako bismo bili motivirani", izjavio je 66-godišnji Ancelotti u intervjuu španjolskim novinama AS. Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku počinje za sedam mjeseci.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ancelotti je ljetos otišao iz Real Madrida gdje je bio trener hrvatskom kapetanu Luki Modriću. Najtrofejniji trener i najtrofejniji igrač u povijesti "kraljevskog kluba" zajedno su se oprostili od publike na Santiago Bernabeu 28. svibnja.

"To je bio najbolji dan za oproštaj, nikada ga neću zaboraviti. Bilo je jako emotivno", napomenuo je. Ancelotti je otišao u Rio de Janeiro, a Modrić u Milan. Trebali bi se susresti 31. ožujka u američkom gradu Orlandu u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo. Ancelotti, nekadašnji igrač i trener Milana, rekao je da su ga nedavno u Italiji pitali o 40-godišnjem Modriću.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

"Rekao sam im, naravno, da će igrati dobro u Milanu", odgovorio je. Dodao je da je Modrić profesionalac koji strastveno voli nogomet pa će uvijek ostvariti ono što poželi. Brazil je na posljednjem Svjetskom prvenstvu 2022. ispao od Hrvatske u četvrtfinalu.

"Svjesni smo poteškoća koje bismo mogli imati protiv ostalih favorita, uključujući Španjolsku, prvaka Europe", napomenuo je Ancelotti.

Brazil nije bio uvjerljiv u južnoameričkim kvalifikacijama pa se na prvenstvo plasirao kao peti.

"No, ljudi u Brazilu sanjaju naslov prvaka svjeta", naglasio je izbornik.

Utakmicu Hrvatska - Farski otoci u petak od 20.45 u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

Iskreno i Neymaru i Viniciusu

U subotu će odigrati prijateljsku utakmicu sa Senegalom, a tri dana kasnije s Tunisom. Ancelotti ima 17 ili 18 odabranih kandidata, a u ožujku će definirati popis. Prijašnji kapetan, 33-godišnji ofenzivni veznjak Neymar, i više je nego upitan.

"Nitko ne može dovesti u pitanje Neymarov talent, ali je u zadnje vrijeme imao problema s ozljedama. Sada se vratio igranju, no treba se vratiti u svoju najbolju formu", izjavio je izbornik.

Rekao je i da Realov napadač Vinicius Junior nije pokazivao jednako dobre predstave u dresu Brazila, ali se popravio u posljednje vrijeme.

"Vjerujem da će Vini doći na Svjetsko prvenstvo u svom najboljem izdanju", poručio je Talijan. Govoreći o Real Madridu, vodećoj momčadi španjolskog prvenstva, rekao je da ima sjajne vezne igrače, ali da je "nemoguće" naći nove "Kroosa i Modrića".

"Ne mogu dati nikakav savjet premda gledam sve Realove utakmice kako bih vidio nastupe brazilskih igrača, a momčad mi se čini dobrom", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina već osvojila navijače