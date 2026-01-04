Silvijo Čabraja ostao bez pomoćnika u Vukovaru: Otišao je Mister sto posto

Kristijan Polovanec više nije pomoćni trener Silviju Čabraji u Vukovaru. Polovanec je jednu utakmicu ove sezone vodio kao glavni trener.

Bilo je to kada je Gordon Schildenfeld dobio otkaz na mjestu glavnog trenera, a Polovanec je preuzeo ekipu i pobijedio Rijeku 3:2 pa je prozvan i Mister sto posto. "HNK Vukovar 1991 i pomoćni trener Kristijan Polovanec sporazumno su prekinuli ugovor o suradnji. Kiki, hvala ti na svemu što si dao za ovaj klub, a posebno ćemo pamtiti veliku pobjedu nad Rijekom od 3:2!", napisao je Vukovar na svojem Facebook profilu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Polovanec je prije posla pomoćnog trenera u Vukovaru radio u mlađim selekcijama Dinama i Jaruna, a kao glavni trener vodio je Sesvete na 12 utakmica u sezoni 2021./22.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?