Je li ovo kraj? Bara se uključio u pregovore i dovodi Livakovića doma

Talijanski insajder Lorenzo Lepore otkriva kako je sve između Dinama i Fenerbahčea dogovoreno i da reprezentativni vratar Dominik Livaković stiže nazad u Zagreb.

Iako su turski mediji još subotu ujutro tvrdili kako je Dinamova ponuda odbijena, talijanski insajder piše kako su ostali samo detalji za riješiti, a ključan čovjek je bio Andy Bara.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Everything has been agreed between Dominik #Livaković and Dinamo Zagreb regarding his return to the Croatian giants.



Only a few details remain to be resolved between #Fenerbahçe & #DinamoZagreb at this stage.



Andy Bara of Niagara is involved in the negotiations and is confident… https://t.co/2IKBJ9GXGE pic.twitter.com/yLJuvSmFeQ — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) January 4, 2026

"Andy Bara iz Niagare uključen je u pregovore i uvjeren je da može finalizirati posao, a očekuje se da će se Livaković vratiti u Dinamo u sljedećih nekoliko dana", piše Lepore i da je pitanje dana kada će stići službena objava.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To bi značilo povratak Dominika Livakovića u Dinamo nakon tri godine. Ukupno je za Dinamo upisao 293 nastupa i sada bi trebao preuzeti jedinicu i tako spreman doći na Svjetsko prvenstvo ovoga ljeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?