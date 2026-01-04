FREEMAIL
INSAJDER DOZNAJE /

Je li ovo kraj? Bara se uključio u pregovore i dovodi Livakovića doma

Je li ovo kraj? Bara se uključio u pregovore i dovodi Livakovića doma
Foto: Tom Dubravec/imago Sportfotodienst/profimedia

'Andy Bara iz Niagare uključen je u pregovore i uvjeren je da može finalizirati posao'

4.1.2026.
13:05
Sportski.net
Tom Dubravec/imago Sportfotodienst/profimedia
Talijanski insajder Lorenzo Lepore otkriva kako je sve između Dinama i Fenerbahčea dogovoreno i da reprezentativni vratar Dominik Livaković stiže nazad u Zagreb. 

Iako su turski mediji još subotu ujutro tvrdili kako je Dinamova ponuda odbijena, talijanski insajder piše kako su ostali samo detalji za riješiti, a ključan čovjek je bio Andy Bara.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

 

 

"Andy Bara iz Niagare uključen je u pregovore i uvjeren je da može finalizirati posao, a očekuje se da će se Livaković vratiti u Dinamo u sljedećih nekoliko dana", piše Lepore i da je pitanje dana kada će stići službena objava. 

To bi značilo povratak Dominika Livakovića u Dinamo nakon tri godine. Ukupno je za Dinamo upisao 293 nastupa i sada bi trebao preuzeti jedinicu i tako spreman doći na Svjetsko prvenstvo ovoga ljeta.

 

Dominik LivakovićDinamoFenerbahče
