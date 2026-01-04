Zabio je na SP-u, a među hajdukovcima ima mitski status: 'Torcida je nešto nevjerojatno'

Avdija Vršajević u karijeri je skupio 17 nastupa za bosanskohercegovačku reprezentaciju, a imao je priliku iskusiti kao je to zabiti gol na Svjetskom prvenstvu kada je zabio za BiH 2014. u pobijedi nad Iranom.

Tada je bio član splitskog Hajduka za koji je igrao tri i pol godine od 2012. do 2015. Navijači Hajduka voljeli su ga zbog upornosti i požrtvovnosti, a volio ih je i on njih što je rekao u intervjuu za Meridiansport.

"Mogu se pohvaliti da sam igrao za naše najveće klubove, Želju i Sarajevo, a za mene najveći Čelik, te Hajduk Split. Tu su stvarno ozbiljni navijači i mislim da moram izdvojiti Hajduk, ogromna fan baza i stvarno puno navijača. Pod pritiskom si svaku utakmicu i moraš se znati nositi s tim. Ja generalno nikada nisam imao problem s navijačima i uvijek su mi davali vjetar u leđa. Što je više navijača na stadionu, ja sam nekako bolje igrao.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Moram pohvaliti sve te klubove, navijači stoje uz klubove maksimalno. Posebno Robijaši uz Čelik, koji su ga maltene vratili na stare staze, i to je za svaku pohvalu. A o Hajduku da ne pričamo, Torcida je nešto nevjerojatno, ali i Horde zla i Manijaci su navijači koje svaka ekipa treba imati", kazao je Vršajević koji je otkrio da puno toga duguje Miši Krstičeviću.

'Volio bih ponovno doživjeti Hajduk-Dinamo'

"Jedan od trenera koji je bio ključan u toj karijeri bio je Mišo Krstičević iz Hajduka, koji me vratio na poziciju desnog beka i vjerovao mi u tom trenutku. Bio je strog trener, ali sam kod njega uvijek davao sto posto. Do 25. godine sam igrao drugu poziciju, a onda sam prešao na desnog beka, za što je najzaslužniji upravo Mišo Krstičević", rekao je bivši nogometaš.

"Volio bih ponovo doživjeti derbi Hajduka i Dinama, utakmice pune naboja i punih stadiona. Ali i utakmice Čelik – Sarajevo su uvijek imale poseban naboj. To su utakmice zbog kojih bih se rado vratio na teren, jer bi se tada vratila ona vatra koju sam imao kao mlad igrač", otkrio je Vršajević

"Hajduk se mora poštovati i cijeniti. Drago mi je što sam imao priliku tri godine igrati za Hajduk, steći dobre prijatelje i doživjeti vrhunsku sredinu. Dan-danas često dolazim u Split. Oni cijene kada neko daje sto posto za klub, a ja sam to uvijek davao. Hajdukov dres je jako težak za nositi jer su očekivanja uvijek velika. Došao sam u težak period, ali smo napravili dobar rezultat. U Hajduku sam složio prve kockice za nastavak karijere i reprezentaciju. Za moju karijeru u posljednjih 12 godina zaslužni su Čelik i Hajduk Split, na čemu sam im neizmjerno zahvalan", zaključio je bivši nogometaš Hajduka i reprezentacije BiH.

