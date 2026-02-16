Kramarić podigao Njemačku na noge: 'Ova j***na momčad...'

Hoffenheim, treća momčad na ljestvici Bundeslige, na domaćem terenu u Sinsheimu je bio bolji s 3-0 od Freiburga. Već u petoj minuti Hoffenheim je poveo. S više od 30 minuta pogodio je Andrej Kramarić, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

Nakon tog poištenog gola mreže se u prvom dijelu nisu tresele, a pobjedu je Hoffenheim osigurao golovima u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Asllani u 46., Kabak u 51. i Gendrey u 95. minuti.

Kramarić je zamijenjen u 86. minuti, a nakon utakmice se oglasio na društvenim mrežama i poslao poruku o kojoj bruji Njemačka.

Andrej u je u toj svojoj poruci na Instagramu na sjajan način, bez dlake na jezik. pohvalo svoje suigrače.

"Oprostit, ali ova je*ena momčad je s drugog nivoa, veliki igrači za velike stvari", napisao je Andrej.

