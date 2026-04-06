Kaos na terenu u Srbiji: Navijači uletjeli i napali igrače usred utakmice

Utakmica 20. kola Srpske lige Vojvodina između Slobode Donji Tovarnik i Veternika završila je šokantnim incidentom koji je uzdrmao domaće i gostujuće igrače, stručni stožer i navijače. Huligani gostujućeg kluba ušli su na teren u završnici susreta i fizički napali igrače i trenera domaće momčadi.

Kako javlja Kurir, incident se dogodio pri rezultatu 1:1, kada su maskirani navijači Veternika počeli udarati igrače Slobode. Pokušaji igrača Veternika da smire situaciju nisu urodili plodom, a napad je trajao dvadesetak minuta. Snimke događaja brzo su se pojavile na društvenim mrežama i izazvale veliku osudu javnosti.

Unatoč svemu, meč nije prekinut. Nakon incidenta, utakmica je nastavljena, a Veternik je na kraju slavio golom u 17. minuti nadoknade.

FK Sloboda Donji Tovarnik reagirao je priopćenjem na službenom Instagram profilu:

"Jučer je, nažalost, nogomet pao u drugi plan. Igrači, stručni stožer i uprava našeg kluba bili su izloženi napadu huligana iz Veternika. Scene koje su se dogodile na terenu nemaju mjesto nigdje, a posebno ne na sportskim borilištima. FK Sloboda najoštrije osuđuje svaki vid nasilja i vjeruje da sport mora ostati prostor fer-pleja, poštovanja i dostojanstva. Nadamo se da će Fudbalski savez Vojvodine reagirati na pravi način i zaštititi kako Slobodu, tako i druge klubove."

Nakon toga javili su se iz Veternika sa priopćenjem nastanka situacije:

'Nogometni klub Veternik obraća se javnosti povodom nemilih događaja koji su se dogodili na utakmici protiv FK Sloboda Donji Tovarnik.

Prije svega, želimo čestitati našim igračima na zasluženoj pobjedi!

Prema službenom zapisniku s utakmice, jasno je konstatirano da je u 83. minuti došlo do ozbiljnog incidenta. Igrač domaće momčadi, nakon verbalnog sukoba s navijačima, ušao je u prostor predviđen za publiku i fizički nasrnuo na jednog navijača, udarivši ga više puta u predjelu glave. Takvo ponašanje predstavlja teški disciplinski prekršaj i grubo kršenje osnovnih sportskih i ljudskih normi.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je, prema istom izvještaju, i trener domaće momčadi sudjelovao u incidentu, ulaskom u gužvu i fizičkim napadom na navijača, čime je situacija dodatno eskalirala.

Posebno ističemo da naši igrači nisu sudjelovali u incidentu, već su u danim okolnostima pokazali maksimalnu uzdržanost i profesionalizam.

Gospodo iz Donjeg Tovarnika, zašto ste na snimci utakmice, koju ste dužni dostaviti Fudbalskom savezu Vojvodine, izrezali dio videa na kojem se jasno vidi tko je odgovoran za nastalu situaciju – igrač domaće momčadi broj 5, Mladenović Vukašin, koji udarcem šakom pogađa gledatelja u glavu?

FK Veternik očekuje od nadležnih tijela da, na temelju službenih činjenica iz zapisnika i video materijala, donesu odgovarajuće disciplinske mjere i time pošalju jasnu poruku da se nasilje u nogometu neće tolerirati.

Klub će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog događaja.

FK Veternik najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja i naglašava da ovakvi postupci nemaju mjesta u sportu.', stoji u prioćenju

