TVRDE NIJEMCI /

Ovo bi odjeknulo! Real Madrid u hrvatskom reprezentativcu vidi rješenje za veliki problem?

Ovo bi odjeknulo! Real Madrid u hrvatskom reprezentativcu vidi rješenje za veliki problem?
Foto: Nikola Susac/ Ball Raw Images/imago sportfotodienst/Profimedia

U ovoj sezoni zabilježio je 31 nastup u kojima je zabio tri, a namjestio sedam pogodaka

6.4.2026.
13:49
Sportski.net
Prema pisanju njemačkih medija, desni bočni Bayern Münchena i hrvatske nogometne reprezentacije Josip Stanišić uskoro bi mogao napraviti transfer karijere.

Naime, prema Fusballdatenu, Stanišić je na meti Real Madrida. Dvadesetšestogodišnji Hrvat, rođen u glavnom gradu Bavarske, veliki je favorit za zamijeniti Danija Carvajala u redovima Real Madrida, budući da kapetanu Kraljeva uskoro istječe ugovor. Prema navedenom portalu, uprava Reala želi biti spremna na odlazak Carvajala i/ili Trenta Alexandera-Arnolda, a veliku prednost vide u tome što hrvatski branič može igrati na sve tri pozicije u obrani.

No, kako navodi Fusballdaten, do transfera teško da će doći jer Bayern vidi Stanišića kao vrlo važnog igrača. Hrvatski reprezentativac s 29 nastupa za Vatrene, je za Bayern u ovoj sezoni zabilježio 31 nastup u kojima je zabio tri, a namjestio sedam pogodaka

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
