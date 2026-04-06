Ovo bi odjeknulo! Real Madrid u hrvatskom reprezentativcu vidi rješenje za veliki problem?

Prema pisanju njemačkih medija, desni bočni Bayern Münchena i hrvatske nogometne reprezentacije Josip Stanišić uskoro bi mogao napraviti transfer karijere.

Naime, prema Fusballdatenu, Stanišić je na meti Real Madrida. Dvadesetšestogodišnji Hrvat, rođen u glavnom gradu Bavarske, veliki je favorit za zamijeniti Danija Carvajala u redovima Real Madrida, budući da kapetanu Kraljeva uskoro istječe ugovor. Prema navedenom portalu, uprava Reala želi biti spremna na odlazak Carvajala i/ili Trenta Alexandera-Arnolda, a veliku prednost vide u tome što hrvatski branič može igrati na sve tri pozicije u obrani.

No, kako navodi Fusballdaten, do transfera teško da će doći jer Bayern vidi Stanišića kao vrlo važnog igrača. Hrvatski reprezentativac s 29 nastupa za Vatrene, je za Bayern u ovoj sezoni zabilježio 31 nastup u kojima je zabio tri, a namjestio sedam pogodaka

