Dinamo se priprema za povratak druge momčadi: Jedna bi stvar mogla razljutiti mnoge

Od sljedeće godine u Prvoj NL, drugom rangu hrvatskog nogometa, opet ćemo gledati druge momčadi. Doduše, tu je opciju za prvu sezonu aktivirao Dinamo koji je već odredio tko će mlade 'plave lavove' povesti u prvu seniorsku avanturu.

Biti će to Jerko Leko, bivši veznjak Modrih koji je za Dinamo potpisao već prošloga ljeta. Od tada Leko vodi Dinamove juniore, a sada je u intervjuu za Sportklub otkrio kako se snašao u novoj ulozi i koliko mladim igračima znači igranje u drugoj ligi.

“Da, napokon da se oformio i taj Dinamo II. Pokušaj je bio da se oformi godinu prije, ali jednostavno zbog kasne prijave i zbog tehničkih razloga nije bilo moguće, pa smo ga moj stožer i ja preuzeli juniore. Ti dečki iz juniora će biti iduće sezone, znači od sedmog mjeseca, uz mene kad kreću pripreme za Dinamo II koji će igrati u drugom rangu, tj. u Prvoj NL. Mislim da je to jedan korak koji nam je trebao. I ja sam prošao posudbe u periodu koji je iznimno bitan jer je važno da imaš igrače koji su na posudbama pod kontrolom i zato je to za Dinamo II, po meni, odlična stvar jer ima puno dobrih igrača, a jednostavno nijanse nekad odlučuju hoće li netko biti igrač ili ne,“ rekao je Leko, pa nastavio:

“Pa da, sigurno, svi smo mi prolazili te posudbe, da, u moje vrijeme su bile Sesvete. Baš sam pričao s (Milanom op.a.) Badeljom, koji mi je asistent u juniorima, on je tada bio u Lokomotivi i to u Trećoj ligi, tako da smo svi prolazili te posudbe. Za prvu godinu je plan da ćemo igrati samo s mlađima do 21 godine i u toj prvoj sezoni, kako mi je rečeno jer je sezona adaptacije, nećemo moći ispasti iz lige. To su sve mladi dečki koji se prvi put susreću sa seniorima, a ja ih na to već upućujem s obzirom na to da sam četiri godine bio trener Jaruna u Drugoj ligi, tako da znam što ih čeka.“

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte sve golove grandiozne pobjede Dinama: Svi su se hvatali za glavu nakon topa Stojkovića