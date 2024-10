Kakve riječi o našem Luki: 'Modrić je mali žilavi gad s istrošenim licem...'

Tri minute u igri bile su dovoljne Luki Modriću da nadahnutim dodavanjem gurne Real Madrid prema još jednoj pobjedi, a "Kraljevski klub" ju je ostvario u 10. kolu španjolskog prvenstva svladavši Celtu sa 2-1 na subotnjem gostovanju u Vigu.

Kapetan hrvatske reprezentacije i Reala nije bio početnoj postavi, ali je Carlo Ancelotti posegnuo za njim u 63. minuti, kad je zamijenio Federica Valverdea. Ulaskom u igru Luka Modrić je službeno postao najstariji igrač Real Madrida koji je zaigrao u službenoj utakmici. Za jedan dan je nadmašio dosadašnjeg rekordera slavnog Mađara Ferenca Puskasa. Gotovo u prvom dodiru s loptom Luka je pokazao čaroliju svog nogometnog umijeća. Imao je dovoljno prostora i vremena da milimetarski precizno uputi dodavanje koje je utrčavanjem u kazneni prostor pratio Vinicius Junior. Brazilac je sjajnim primanjem izašao sam ispred domaćeg vratara Vicentea Guaite, u drugom kontaktu s loptom ga zaobišao, taman toliko koliko mu je trebalo da trećim dodirom loptu pošalje u mrežu za konačnih 2-1.

Nakon utakmice uslijedili su hvalospjevi za Modrića, a naklonio mu se i novinar britanskog Guardiana Sid Lowe koji je napisao:

"Postoji razlog zašto je Modrić još uvijek tu i to nije nostalgija, a ni činjenica da je igrač koji je stigao prije 12 godina i nije imao zagarantirano mjesto u početnoj postavi postao najbolji veznjak u klupskoj povijesti. Nije ni 547 odigranih utakmica ni 27 osvojenih trofeja, najviše od ikog, ni to kako igra, njegova vanjska, čarobni štapić ili jedinstvena jednostavnost shvaćanja svega. Jednostavnije je: on je još uvijek dobar."

"Modrić je mali žilavi gad s listovima poput topovskih kugli, istrošenim i oštrim licem i bez grama masti na sebi“, napisao je i dodao da je "fenomenalnu asistenciju kakvu je izveo uprotiv Celte utakmici protiv Celte Vigo mogao napraviti samo on".

