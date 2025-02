LeBron James nije mogao nastupiti na All Staru, ali je zato imao svoj show u VIP-u. Jedan od najboljih košarkaša ikad stigao je u San Francisco ne bi li igrao u novom formatu All-Star utakmice, bio je i na predstavljanju igrača, međutim onda je samo sat vremena prije početka sve otkazao. Šokiralo je to cijelu NBA javnost s obzirom na to da nitko nije očekivao takav ishod. Njegova odluka došla je kao iz vedra neba, ali je Lebron odmah objasnio o čemu se radi. "Još uvijek osjećam bol u stopalu i gležnju. Nažalost, zbog toga neću igrati večeras. Nadao sam se da ću se osjećati bolje kada se probudim, ali nije bilo onako kako sam se nadao. S 30 preostalih utakmica Lakersa u regularnom dijelu sezone i našim željama da guramo što je bolje moguće na divljem, divljem Zapadu, smatram kako je bitno da vodim računa o sebi i da razumijem što dolazi", objasnio je zašto je odustao. James je tako prekinuo rekordni niz od 20 nastupa u All-Star utakmicama. Igrao je od 2005. pa sve do prošle godine.