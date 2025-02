Mbappe nakon maestralnog izdanja: 'Period prilagodbe za mene je završio, sada moram pokazati što znam'

Real Madrid svladao je na svom terenu Manchester City 3:1 u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Lige prvaka i tako ukupnim rezultatom 6:3 prošao dalje.

Kylian Mbappe zabio je sva tri gola za kraljevski klub.

"Savršena večer za momčad. Htjeli smo pobijediti. Željeli smo se kvalificirati u sljedeći krug. Za nas je bilo jedino logično da Real Madrid stigne do sljedećeg kruga Lige prvaka. Kad igrate protiv Manchester Cityja uvijek je teška utakmica, ali znali smo da ćemo kod kuće biti vrlo jaki. Igrali smo bolje kao ekipa i mogli smo pružiti puno radosti navijačima. Moramo nastaviti na ovaj način ako želimo osvojiti ono što želimo osvojiti ove sezone", rekao je Mbappe nakon utakmice pa dodao:

"Želim igrati dobro ovdje, želim ostaviti pečat na sezoni. Želim ispisati povijest s Real Madridom. Period prilagodbe za mene je završio i sada moram pokazati svoju kvalitetu."

O utakmici protiv Atletico Madrida ili Bayer Leverkusena u sljedećem kolu:

"Stvarnost je da su obje vrlo dobre momčadi. Bilo da igramo protiv Atletica ili Leverkusena, bit će teško. Ali za mene je bolje igrati protiv Atletica jer tada ne moramo putovati! Već moramo puno putovati. Obje bi utakmice bile teške, ali bilo bi manje bez putovanja."

Jude Bellingham otkrio je ključ pobjede.

"Bila je to dobra večer i naša dobra predstava. Bila je to utakmica koja je stvarno ugodna za igrati. Najvažnija stvar za nas bila je obrambena strana utakmice. Znali smo da kada to izbacimo, možemo napadati s više slobode. To je bio ključ večeras i u prvoj utakmici."

"City je imao neke ozljede i mi smo također na tom tragu i pozdravljamo povratak nekih momaka. Iskustvo je važno za nas u smislu vodstva u svlačionici – imati tu glasnu prisutnost prije utakmice, posebno za nas mlađe igrače. Kad smo u punoj snazi, puno smo bolja momčad."

"Uvijek želiš igrati protiv momčadi u njihovom najboljem izdanju, a kada vidiš da on Haaland nije u momčadi, očito se nadaš da nije ništa ozbiljno. On je moj dobar kolega i nadam se da nije tako loše. Igraš protiv onoga protiv čega se susrećeš i mislio sam da smo to danas dobro uspjeli. Još uvijek imaju druge igrače koji mogu uskočiti i nanijeti štetu."

Osvrnuo se Bellingham na Mbappea.

"Briljantno je igrati s njim. Ulaziš u utakmice znajući da mu možeš dati loptu i da će on utjecati na stvari. Naš posao iza njega i ostatka prednje trojice je pokušati ih dovesti u najbolje moguće pozicije, a i ja osobno pokušavam ući u polje.

"Znate da kada Kylian dobije loptu u područjima koja voli na terenu, bit će opasan. Lijeva ili desna noga. Danas je postigao nekoliko različitih vrsta golova. Nevjerojatno je što je napravio u svojoj karijeri. Znam da je imao spor start ovdje i trebalo mu je vremena da se privikne na život ovdje. Sada leti i tako je to lijepo za vidjeti."

Pep Guardiola prihvatio je poraz kao trenutnu realnost s kojom se moraju suočiti.

"Nakon što smo primili gol u prvoj akciji nismo se dobro branili, bilo je sve teže. Moramo to prihvatiti, najbolja momčad je pobijedila tako da čestitam Real Madridu. Sada se fokusiramo na Premier ligu.

"To je fantastična momčad, zaslužuju proći dalje. Nismo to zaslužili, ovo je prva godina da nismo napravili dobru sezonu Lige prvaka. Moramo to prihvatiti i boriti se za sljedeću sezonu da opet budemo ovdje.

"Naravno da je Real Madrid sada kandidat za osvajanje Lige prvaka, ali postoje i druge dobre momčadi.

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti:

"Naš cilj je bio biti dobri u obrani. Bili smo kompaktni. Imamo puno kvalitete naprijed, ali nismo uvijek bili u mogućnosti najbolje se braniti. U ove dvije utakmice uspjeli smo to učiniti. Kada imate te temelje, možete graditi iz njih.

"U nogometu se nikad ne zna. Svaki mali detalj može promijeniti dinamiku utakmice. Mogli smo dobro kontrolirati utakmicu i zabili smo drugi i treći gol, ali uvijek smo se dobro branili.

"Potrebno je vrijeme za obranu u niskom bloku i igrači su to shvatili. Shvatili su da moraju raditi kolektivno u obrani."

O Kylianu Mbappeu:

"Fantastičan igrač. Imamo puno kvalitete naprijed i kada ga možemo povezati s Rodrygom, Bellinghamom i Viniciusom, stvarno smo, stvarno opasni - to se dogodilo u ove dvije utakmice. Imao je puno prilika u ove dvije utakmice protiv stvarno dobre momčadi, City je još uvijek stvarno dobra momčad, a mi smo izgledali vrlo opasno."

