Ogromna rupa se otvorila, ljudi napuštaju domove: 'Ova stvar postaje sve veća'

Ljudi u Surreyju napuštaju svoje domove, zbog straha od eksplozije, nakon što se u ponedjeljak navečer u glavnoj ulici otvorila vrtača. Do utorka poslijepodne rupa je narasla najmanje 20 metara, što je dovelo do prekida opskrbe vodom i urušavanja jednog vrta, prenosi The Guardian.

Policija je evakuirala brojne posjede, a stanovnicima su, u utorak rano ujutro, savjetovali da izađu što je prije moguće zbog straha da bi otkriveni kablovi mogli izazvati eksploziju. Iz policije su potvrdili kako su nekoliko zgrada evakuirali iz predostrožnosti, a radovi na cesti potrajat će još neko vrijeme.

'Nitko ne zna što dolazi'

Stanovnici su prizore evakuacije opisali kao zastrašujuće, a jedan od njih, koji se uselio prije manje od tjedan dana, rekao je da je zbog situacije bio prisiljen spavati u automobilu.

"Ne znam što dalje dolazi, nitko mi ne može dati nikakve informacije. Rekli su da bi moglo proći i do tjedan dana prije nego što se vratimo. Mislim da ne znaju u kakvom su stanju glavni plin i struja, tako da postoji opasnost od eksplozije, požara, kolapsa", rekao je Josh Neame.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moj život je još uvijek u kutijama, nisam se ni raspakirao od selidbe. Nije ono što si želio u ponedjeljak navečer", dodao je Neame.

Rez Mira je s obitelji svoje imanje napustio u utorak rano ujutro, po povratku su otkrili da je rupa progutala stražnji vrt njihovog imanja. "Samo smo prestravljeni. Sada moramo smisliti gdje ćemo živjeti. Sljedeći tjedan škola se vraća i moramo pronaći negdje blizu", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Trenutačno riskiramo i čekamo razvoj situacije'

Foto: Profimedia

Nicola i Damian Styles vratili su se kući kako bi uzeli neke osnovne potrepštine, ali su kasnije odlučili ostati u svom domu. Na pitanje misle li da će ponovno morati otići, Styles je odgovorio da ne znaju, ali trenutačno riskiraju i čekaju razvoj situacije. "Rekli su da daju sve od sebe, ali ova stvar postaje sve veća, pa…", rekao je muškarac.

Glasnogovornik Surrey Highwaysa savjetovao je ljudima da izbjegavaju to područje, a kompanija koja sanira puknute glavne vodovodne cijevi priopćila je kako njezini inženjeri mještanima dostavljaju boce s vodom.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvo su čuli buku, a onda se otvorila ogromna rupa: Najmanje 36 mrtvih u urušavanju autoceste

Tekst se nastavlja ispod oglasa