Ugledni kirurg zapisivao jezive riječi svake godine na rođendan: Otkriveni razmjeri užasa

Svake godine, na svoj rođendan, Joel Le Scouarnec upisivao bi bilješku u svoj dnevnik. Najprije bi zabilježio svoju dob, a zatim napisao: "Ja sam pedofil i ponosan sam na to."

Za ostatak svijeta, Le Scouarnec je izgledao kao ugledan medicinski profesionalac, kirurg koji je liječio tisuće pacijenata i pružao podršku njihovim obiteljima. No, sada 74-godišnji Le Scouarnec skrivao je mračnu tajnu – njegovu opsesiju zlostavljanjem djece. Sudi mu se zbog niza seksualnih zločina koji uključuju 299 žrtava, gotovo sve su bile njegovi pacijenti, a većina su bila djeca. Ukupno, optužen je za 300 odvojenih kaznenih djela – 111 silovanja i 189 seksualnih napada – koja su se dogodila tijekom 25 godina u više od deset bolnica.

Prosječna dob njegovih navodnih žrtava bila je samo 11 godina, podjednako podijeljena između dječaka i djevojčica. Konačno je zaustavljen 2017. godine, nakon istraga koje su uključivale više policijskih snaga i čak FBI.

Popis njegovih zločina je dug i stravičan, detaljno predstavljen od strane tužiteljstva, ali svodi se na jednu činjenicu – Le Scouarnec je navodno najgori seksualni zlostavljač djece ikada uhićen u Francuskoj i, možda, u cijeloj Europi. Nakon desetljeća navodnog zlostavljanja pacijenata bez posljedica, činilo se da je Le Scouarnec vjerovao da je nepobjediv. Njegovi su zločini naposljetku otkriveni kada je njegova šestogodišnja susjeda rekla majci da ju je seksualno zlostavljao dok se igrala u vrtu njihove kuće u gradu Jonzac na jugozapadu Francuske, piše Sky News.

Istrage otkrivaju razmjere užasa

Istrage koje su uslijedile dovele su do njegove osude i zatvora 2020. godine zbog silovanja i seksualnog napada na četiri djevojčice. No, dokazi koje je policija pronašla tijekom istrage otkrili su daleko širu mrežu zlostavljanja.

Kada su policajci ušli u kuću Le Scouarneca, naišli su na prizor koji je bio i jeziv i šokantan. Pronašli su 300.000 neprimjerenih fotografija i videozapisa djece (neke u fizičkom obliku, neke na računalima), 70 lutaka dječje veličine – od kojih su neke bile okovane lancima – perike i, ključno, stotine bilježnica i dnevnika koji su detaljno opisivali njegova zlostavljanja.

'Ovaj čovjek uništio mi je život'

Ovo jezivo otkriće promijenilo je živote stotina ljudi koji nisu bili svjesni da su bili žrtve Le Scouarnecovih zločina. Među njima je i Marie, danas u kasnim tridesetima. Imala je samo 10 godina kada je hospitalizirana zbog akutne upale slijepog crijeva. Joel Le Scouarnec bio je njezin kirurg. U svojim dnevnicima napisao je da ju je zlostavljao dok je bila pod anestezijom.

Godinama Marie, poput mnogih drugih navodnih žrtava, nije znala da je napadnuta – sve dok joj policija nije razjasnila osjećaj da joj se nešto dogodilo što nije mogla objasniti.

"Ovaj čovjek uništio mi je život i živote toliko mnogo djece… Kada sam saznala da sam među navodnim žrtvama, rekla sam si: 'To je onaj nedostajući dio slagalice'," rekla je Marie. "Bila sam šokirana, ali onda sam počela povezivati to s problemima koje sam imala, posebno u vezi intimnosti i odnosa s muškarcima."

FBI je podigao uzbunu

Godine 2004., kao dio globalne istrage o pedofilskim mrežama, FBI je pronašao dokaze da je Le Scouarnec dijelio i preuzimao dječju pornografiju putem web stranice sa sjedištem u SAD-u.

FBI je upozorio francuske vlasti i bivši kirurg je uhićen te optužen za posjedovanje neprimjerenih slika maloljetnika. Godine 2005. sud ga je osudio na četveromjesečnu uvjetnu kaznu. Taj slučaj je šokantan primjer kako su njegove aktivnosti bile ignorirane, omogućivši mu da nastavi navodno zlostavljati djecu.

Godine 2006., psihijatar koji je radio u istoj bolnici kao Le Scouarnec napisao je pismo upravi izražavajući zabrinutost da kirurg i dalje liječi djecu unatoč osudi za dijeljenje slika na pedofilskim web stranicama. Pismo je proslijeđeno ombudsmanu. Slično pismo zabrinutosti poslao je i sindikat zdravstvenih radnika. No, nije poduzeta nikakva daljnja akcija.

Godine 2008. premješten je u bolnicu u Jonzacu. Direktor bolnice imao je kirurgov dosje s podacima o njegovim prethodnim osudama i pismima zabrinutih kolega, ali ga je ipak zaposlio.

'Nazvati ga čudovištem je premalo'

Le Scouarnec ne poriče zlostavljanje mnoge djece o kojoj je pisao u svojim dnevnicima. Istražiteljima je rekao da je učinio sve što je zapisao, ali da nije bio svjestan koliko je djece bilo.

"Možemo ga nazvati čudovištem, ali to je premalo," rekla je Francesca Satta, odvjetnica nekih od žrtava, koja je radila na slučajevima nasilnih ubojica i ozloglašenih kriminalaca. "On ima samo jednu misao u glavi, 24 sata dnevno – a to je seksualno zlostavljanje djece."

Međutim, postoji još jedno uznemirujuće nepoznato u ovom slučaju. Tijekom suđenja, 299 žrtava iznijet će optužbe protiv Le Scouarneca pred sudom, ali ih možda ima još.

Najmanje dvije godine dnevnika su nestale, što znači da bivši pacijenti Le Scouarneca možda još uvijek nisu svjesni što im se dogodilo kao djeci.

Slučaj uključuje toliko žrtava da obična sudnica nije dovoljna. Otvorit će se dodatna dvorana kako bi se smjestile stotine žrtava, odvjetnika, članova obitelji, novinara i javnosti koji će pratiti suđenje iduća četiri mjeseca.

Za Marie, ovo je pitanje zaštite drugih. "Ovaj čovjek je predator djece. Njegovo mjesto je u zatvoru i tamo mora ostati."

