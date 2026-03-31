Mlada reprezentacija igra ključnu utakmicu za odlazak na Euro: Evo kada i gdje gledati

Hrvatsku reprezentaciju do 21 godine očekuje odlučujuća utakmica u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Na Opus Areni gostovat će Turska u izravnoj borbi za prvo mjesto skupine.

Turska je trenutačno vodeća u skupini s 11 bodova, no Hrvatska ima utakmicu manje i samo jedan bod zaostatka. Ukrajina i Mađarska su daleko i vrlo je izvjesno da će ova utakmica odlučiti o putniku na Euro sljedeće godine iako Hrvatsku očekuju još tri, a Tursku dvije utakmice nakon ove.

"Mi smo odmah bili svjesni toga da bi nam Turci mogli zapravo biti glavni konkurenti što su oni kroz te utakmice koje su odigrali i potvrdili. Imaju širinu kadra koja je jako, jako zanimljiva, mislim da je sada u njihovoj A reprezentaciji bilo sedam U21 igrača. Očekujemo da će neke spustiti u U21 za ovu našu utakmicu, barem jednog ili dvojicu, a to nećemo znati do same utakmice jer su sinoć kasno navečer došli u Osijek.

Izuzetno su dobra i opasna reprezentacija koja je također dosta stabilna. Bez obzira na to što ima još i dosta utakmica za odigrati, mislim da onaj koji dobije utakmicu u Osijeku biti još jedan korak ispred i moći s pravom se nadati tom cilju, a to je Europsko prvenstvo", kazao je izbornik Olić u najavi utakmice.

Utakmica Hrvatske i Turske na rasporedu je u 17:30 na Opus Areni, a prijenos je na MaxSportu1.

POGLEDAJTE VIDEO: Ključna utakmica u borbi za Euro: Očekuje se velik broj navijača u Osijeku