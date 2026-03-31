Hrvatski nogometaši opuštaju se u Americi: Evo gdje su se uputili reprezentativci prije Brazila

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u dalekoj Floridi, gdje se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Dok će susret protiv Brazila poslužiti kao važna provjera forme, reprezentativci su slobodno vrijeme iskoristili i za opuštanje, odmak od klupskih obaveza i predah prije prijateljske utakmice.

Naši reprezentativci posjetili su poznati tematski park Universal Studios u Orlandu, a atmosferu s izleta podijelio je i Lovro Majer na društvenim mrežama. Fotografije pokazuju Majera, Martina Baturinu i Petra Musu kako uživaju u sunčanom danu i razgledavanju popularnih atrakcija.

Posebno su upečatljive snimke ispred prepoznatljivog Universalovog globusa, ali i zajednički trenuci u ulicama parka, gdje su igrači opušteno pozirali u ležernim izdanjima.

I dok reprezentativci uživaju u odmoru, hrvatski navijači morat će ostati budni do kasno u noć kako bi pratili prijateljski susret s Brazilom. Utakmica je na rasporedu u noći s utorka na srijedu, 1. travnja 2026. godine, u 02:00 sata po hrvatskom vremenu. Po lokalnom vremenu u Orlandu, dvoboj počinje u utorak, 31. ožujka, u 20:00 sati.

Susret će biti dostupan za gledanje na kanalu Nove TV putem platforme Voyo, dok će tekstualni prijenos biti dostupan na portalu Net.hr.

