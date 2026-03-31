kratak predah /

Hrvatski nogometaši opuštaju se u Americi: Evo gdje su se uputili reprezentativci prije Brazila

Foto: Goran Mehkek/imago sportfotodienst/Profimedia

Naši reprezentativci posjetili su poznati tematski park Universal Studios u Orlandu, a atmosferu s izleta podijelio je i Lovro Majer na društvenim mrežama

31.3.2026.
10:13
Sportski.net
Goran Mehkek/imago sportfotodienst/Profimedia
Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u dalekoj Floridi, gdje se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Dok će susret protiv Brazila poslužiti kao važna provjera forme, reprezentativci su slobodno vrijeme iskoristili i za opuštanje, odmak od klupskih obaveza i predah prije prijateljske utakmice.

Naši reprezentativci posjetili su poznati tematski park Universal Studios u Orlandu, a atmosferu s izleta podijelio je i Lovro Majer na društvenim mrežama. Fotografije pokazuju Majera, Martina Baturinu i Petra Musu kako uživaju u sunčanom danu i razgledavanju popularnih atrakcija.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lovro Majer ⚽ (@lovromajer)

 

Posebno su upečatljive snimke ispred prepoznatljivog Universalovog globusa, ali i zajednički trenuci u ulicama parka, gdje su igrači opušteno pozirali u ležernim izdanjima.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo. 

I dok reprezentativci uživaju u odmoru, hrvatski navijači morat će ostati budni do kasno u noć kako bi pratili prijateljski susret s Brazilom. Utakmica je na rasporedu u noći s utorka na srijedu, 1. travnja 2026. godine, u 02:00 sata po hrvatskom vremenu. Po lokalnom vremenu u Orlandu, dvoboj počinje u utorak, 31. ožujka, u 20:00 sati.

Susret će biti dostupan za gledanje na kanalu Nove TV putem platforme Voyo, dok će tekstualni prijenos biti dostupan na portalu Net.hr.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaHnsUniversalOdmorSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
