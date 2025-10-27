moguće? /

Juventus nakon otkaza Tudoru traži rješenje: Talijani spominju bivšeg izbornika

Juventus nakon otkaza Tudoru traži rješenje: Talijani spominju bivšeg izbornika
Prema posljednjim informacijama, Juventus je spreman ponuditi Spallettiju ugovor do kraja ove sezone

27.10.2025.
23:05
Hina
Nakon što je hrvatski stručnjak Igor Tudor u ponedjeljak dobio otkaz, kao glavni kandidat za klupu talijanskog velikana Juventusa spominje se Luciano Spalletti (66).

Tudoru je presudio nedjeljni gostujući poraz od Lazia (0-1). Bio je to Juventusov osmi susret u nizu bez pobjede, pri čemu torinska "Stara dama" nije zabila gol ni u jednoj od posljednje četiri utakmice.

Talijanski mediji navode kako bi Spalletti mogao biti Tudorov nasljednik.

Prema posljednjim informacijama, Juventus je spreman ponuditi Spallettiju ugovor do kraja ove sezone s obvezom produženja ako se kvalificira za Ligu prvaka sljedeće sezone.

Spalletti je u lipnju ove godine dobio otkaz u talijanskoj reprezentaciji koju je vodio od kolovoza 2023. Prije toga je predvodio Napoli do "scudetta" 2023. godine, a tijekom karijere vodio je i Inter, Romu, Zenit, Udinese, Anconu...

Juventus se trenutačno nalazi na osmom mjestu sa 12 bodova, šest manje od vodećih Napolija i Rome.

