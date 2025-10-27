POSEBNI TRANSPARENTI /

Pogledajte kako su navijači Juventusa stali iza Tudora i oštro napali vodstvo Juventusa

Pogledajte kako su navijači Juventusa stali iza Tudora i oštro napali vodstvo Juventusa
×
Foto: Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Hrvatski je stručnjak nakon pet remija u zadnje tri utakmice tri puta poražen

27.10.2025.
16:56
Sportski.net
Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Igor Tudor dobio je otkaz na mjestu trenera Juventusa nakon niza od osam utakmica bez pobjede. 

Hrvatski je stručnjak nakon pet remija u zadnje tri utakmice tri puta poražen te je morao odstupiti s mjesta šefa struke. Nakon vijesti o smjeni Tudora, navijači Stare dame napisali su svoje mišljenje transparentima oko stadiona Juventusa. 

"Riba smrdi od glave" i "Tudor je jedan od nas", napisali su oni najoštriji navijači torinskog kluba. 

Gazzetta je ranije tijekom ponedjeljka tvrdila kako je u klubu vladala velika podjela oko Tudora. Dio vodstva ga se želio riješiti, dok mu je dio bio spreman dati još malo kredita...

Massimo Brambilla bit će privremeni Tudorov nasljednik dok uprava ne pronađe novog trenera. 

Kao mogući naljednici hrvatskog stručnjaka u torinskom velikanu proteklih su se dana u medijima spominjali Luciano Spalletti, Roberto Mancini, Raffaele Palladino i - Thiago Motta, trener kojeg je upravo Tudor naslijedio u Juventusu. 

Igor TudorJuventus
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSEBNI TRANSPARENTI /
Pogledajte kako su navijači Juventusa stali iza Tudora i oštro napali vodstvo Juventusa