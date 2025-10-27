Pogledajte kako su navijači Juventusa stali iza Tudora i oštro napali vodstvo Juventusa

Igor Tudor dobio je otkaz na mjestu trenera Juventusa nakon niza od osam utakmica bez pobjede.

Hrvatski je stručnjak nakon pet remija u zadnje tri utakmice tri puta poražen te je morao odstupiti s mjesta šefa struke. Nakon vijesti o smjeni Tudora, navijači Stare dame napisali su svoje mišljenje transparentima oko stadiona Juventusa.

"Riba smrdi od glave" i "Tudor je jedan od nas", napisali su oni najoštriji navijači torinskog kluba.

Gazzetta je ranije tijekom ponedjeljka tvrdila kako je u klubu vladala velika podjela oko Tudora. Dio vodstva ga se želio riješiti, dok mu je dio bio spreman dati još malo kredita...

Massimo Brambilla bit će privremeni Tudorov nasljednik dok uprava ne pronađe novog trenera.

Kao mogući naljednici hrvatskog stručnjaka u torinskom velikanu proteklih su se dana u medijima spominjali Luciano Spalletti, Roberto Mancini, Raffaele Palladino i - Thiago Motta, trener kojeg je upravo Tudor naslijedio u Juventusu.