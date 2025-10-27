Ivan Jurić komentirao Tudora pa najavio okršaj protiv Modrićevog Milana: 'To je taj DNK'

Uoči utakmice devetog kola Serie A između Atalante i Milana, koja će se odigrati u utorak od 20:45 sati u Bergamu, trener domaćina, Ivan Jurić najavio je susret.

Neizbježno pitanje za hrvatskog stručnjaka u Italiji je da prokomentira najnoviju vijest o otpuštanju još jednog hrvatskog stručnjaka, Igora Tudora s mjesta trenera Juventusa.

"Žao mi je Tudora jer je bio trener s Juventusovim DNK. Nažalost, to je dio našeg posla. Kada postoje trenuci kada igrate dobro, stvarate puno, ali ne možete pobijediti, morate biti bistre glave i poboljšati se u svakom aspektu", rekao je Jurić pa se okrenuo Atalanti:

"Mi smo puno stvarali na utakmicama, ali to nismo uspjeli iskoristiti. Da su naši napadači bili u boljoj formi pred golom, Atalanta bi danas imala osam bodova više. Važno je jasno analizirati situaciju: imali smo puno ozljeda, onda je tu bio problem s Lookmanom, a onda ima puno igrača koji se trebaju poboljšati. Mislim, na primjer, na Krstovića, koji puno dodiruje loptu i poboljšava se na treninzima. Moramo biti bistri u našim analizama."

Kvaliteta i kvantiteta

Čeka ga okršaj s Milanom kojeg je podigao hrvatski kapetan Luka Modrić.

"Allegri je vrlo inteligentan trener. Kad govori, uvijek uspijeva što jasnije analizirati situaciju: na primjer, nakon remija protiv Pise, gdje je rekao da su zaslužili dobar bod. Jako nas poštuje i želi protiv nas odigrati sjajnu utakmicu: Modrić i Leao su dva važna igrača, a u sredini blok koji kombinira i kvalitetu i kvantitetu. Želimo se natjecati i, prije svega, obuzdati ih koliko god možemo."

Atalanta igra u kupovima, Milan jednom tjedno. Imaju li prednost?

"Navikli smo igrati ovim tempom do sada: između toga su i razne međunarodne utakmice, gdje je teško trenirati u potpunosti, tijekom više dana. Dobro je što igramo odmah, jer ćemo biti mentalno spremniji."

Standings provided by Sofascore