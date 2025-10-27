Kraj za hrvatskog trenera: Igor Tudor smijenjen u Juventusu!

Najpoznatiji svjetski sportski novinar, Fabrizio Romano, objavio je vijest koja je iznenadila nogometnu javnost. Hrvatski stručnjak Igor Tudor više nije trener Juventusa. Ovu je informaciju podijelio na svom Instagram profilu, izazvavši lavinu reakcija diljem svijeta.

U svojoj objavi, Romano je istaknuo kako je odluka o smjeni priopćena Tudoru u ponedjeljak ujutro, a razlog su tri uzastopna poraza koja su zapečatila njegovu sudbinu na klupi torinskog velikana. Dodao je i da će momčad privremeno voditi Massimo Brambilla dok uprava kluba ne pronađe dugoročno rješenje, te je upitao pratitelje tko bi bio najbolji kandidat za klupu "Stare dame".

Objava je odmah izazvala burnu raspravu u komentarima. Dok su neki navijači predlagali velika imena poput Zinedinea Zidanea i Xavija kao Tudorove nasljednike, drugi su izrazili podršku hrvatskom treneru.

Navijači žale za Tudorom

Posebno se istaknuo komentar jednog navijača na talijanskom: "Hvala za sve, brate Tudor, svi znamo da nije tvoja krivica", čime je sugerirao da su problemi u klubu dublji od samog trenera.

